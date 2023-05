La situación del ciclista colombiano Nairo Quintana es cada vez más difícil y ya en Europa le cierran las puertas en el pedalismo de la primera línea.

Sus dos análisis en el Tour de Francia con la sustancia tramadol lo tienen contra la pared, no consigue trabajo, las puertas se le han cerrado y está en un laberinto sin salida.

'No volverá'



Chris Marshall-Bell, un reconocido periodista del ciclismo, habló duro del colombiano y señaló que será difícil que regrese.



“Está más lejos que nunca de volver a las carreras. La realidad es que ningún equipo quiere ficharlo”, dijo el comunicador.



Y agregó: “Los equipos pueden fichar a Quintana, pero por las conversaciones que he tenido, nadie contempla siquiera ofrecerle un puesto. También se ha informado de que está esperando un contrato de dos años, lo que se considera descabellado, especialmente a su edad (...) puede fichar por cualquier equipo y competir mañana mismo, pero se le ve como bienes dañados. He estado hablando de vez en cuando con su abogado Andrés Charria durante los últimos meses y él está convencido de que Quintana ha sido víctima de un error judicial”.

El boyacense fue descalificado del Tour de Francia del 2022, por haber violado el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que advierte que esa sustancia está prohibuida en competencia.

Su último Tour



“No ha cometido un delito de dopaje, pero cuando te quitan los resultados, y especialmente en la carrera más importante del mundo (Tour de Francia), sabes que no es bueno tener un asterisco contra tu nombre. Y creo que los equipos ya no quieren ir allí, lo que puede resultar sorprendente si se tiene en cuenta su talento. Tiene talento, pero basta con escribir su nombre en Google para que aparezca lo del tramadol así que parece que nuestros equipos no quieren que se les asocie con él”, contó.



“La gente estaría encantada de verlo, pero creo que realmente no tenía mucho que ganar. Necesita volver al nivel más alto si va a competir y, sinceramente, puedo ver una situación en la que el año pasado, el Tour de Francia del año pasado fue el último que veremos de él. No puedo ver a ningún equipo del World Tour contratándolo”, advirtió.

El periodista fue mucho más allá y le criticó el inmenso ego que tiene el campeón del Giro de Italia del 2014 y de la Vuelta a España del 2016.



“Se dijo que lo mejor para él sería aceptar la realidad y retirarse del ciclismo. Pero de nuevo su ego probablemente no lo permitiría. Creo que fue a principios enero o febrero, que todo el mundo pensaba que iba a anunciar su retiro, solo para que se presentara en una conferencia de prensa para decir: ‘sorpresa todavía estoy aquí'”, sentenció.

