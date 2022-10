La actualidad del ciclista colombiano Nairo Quintana es bien complicada, su futuro está en el limbo y es un gran interrogante, pues cuando la temporada está cerca de terminar no sabe para dónde va, no tiene contrato con ningún equipo y no se ve con buenos ojos lo que va a pasar.

La descalificación del Tour de Francia, luego de que dos de sus exámenes de sangre presentaran la sustancia tramadol, prohibida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en competencias, lo tiene contra la pared.



(Nairo Quintana: lo que viene luego de la apelación ante el TAS)

(Luis Díaz, un valiente en medio del drama: su primer mensaje tras su lesión)



Fue sexto en la carrera, volvió a ser el corredor protagonista de otros años y estaba de ‘luna de miel’ con el equipo Arkea-Samsic, al que llegó en 2020 a conseguir un solo objetivo: subirlo al World Tour, máxima categoría del ciclismo mundial, pero todo terminó mal.



Y cuando eso estaba a punto de darse, cuando el grupo francés tenía en el bolsillo el paso sin problema al World Tour, estalló el escándalo en el Tour de Francia, pues sus dos análisis presentaron esa sustancia, prohibida por la rectora del ciclismo, pero que no está en el listado negro de la Agencia Mundial Antidopaje, por lo que no se considera una violación al código de la entidad.



Nairo quiso correr la Vuelta a España, pero no lo dejaron. En el Arkea le informaron que lo mejor era que se defendiera, que alistara todo su ‘armamento’ para apelar ante el TAS, tema del que todavía está pendiente, con el objetivo de recuperar esos 455 puntos que en estos momentos le hacen falta en el escalafón.



Ese fue el florero de Llorente, la gota que rebosó el vaso, el punto álgido para que la relación con el Arkea se rompiera definitivamente.



Si bien dos días antes de la Vuelta se anunció que renovaría su contrato, este no se firmó, y con el escándalo del Tour, la decisión fue que no continuara, pues el grupo francés se vio presionado por sus patrocinadores, que querían evitar un escándalo más.

Momento difícil



Nairo vive hoy un momento complicado de su carrera, pues con el expediente abierto en el TAS y sin ninguna decisión, su vigencia en el ciclismo está en vilo. Aunque es un corredor con cartel, que muchos lo quieren tener, es claro que los equipos se cuidan de no contratar a un hombre con esa clase de inconvenientes.



Y si la decisión del TAS es en contra, peor. Los grupos querrán contar en su nómina con pedalistas que no tengan problemas, que lleven una hoja de vida limpia en cuanto a los temas de controles antidopaje se refiere.



Nairo tiene un mal antecedente. En el 2020 fue allanada su habitación de hotel por la gendarmería francesa, que investigaba el uso de sustancias prohibidas.



La investigación no se ha cerrado, sigue abierta, aunque no se conocen nuevos detalles, pero en esa ocasión, Nairo, su hermano, Dayer, y Winner Anacona, así como el Arkea y sus patrocinadores, estuvieron en la picota pública.



Eso, unido al caso del tramadol en el pasado Tour, condiciona a un Nairo, que tiene dos antecedentes difíciles de superar, casi que imposibles de borrar.



Ningún equipo se puede dar el lujo de ficharlo con el caso sin resolver. Que el TAS niegue la apelación y confirme la sanción de la UCI es contraproducente para una estructura ciclística, que no sería vista con buenos ojos y estaría siempre en el ojo del huracán por contar con un integrante de la plantilla señalado con una equis.

'Está frenado'

Tampoco a nadie le interesa ‘firmar’ una pelea con la UCI, que finalmente es la que se ha encargado de sancionar a Quintana.



Es verdad que la UCI es la rectora, la que quita y pone, por eso es difícil que un corredor ‘señalado’ sea tenido en cuenta, pues eso generaría inconvenientes.



(Linda Caicedo prende alarmas: lágrimas y dolor en debut en el Mundial)



Que Nairo llegue a un equipo puede ser mal visto por la entidad y a nadie le conviene casar un conflicto con ella, más cuando su presidente, David Lappartient, se ha mostrado confiado en que la organización que lidera ganará el caso contra el colombiano.



“Está en una difícil situación. Es una desgracia por lo que está pasando Nairo. Es un excelente profesional, un corredor exitoso, de mucha regularidad, pero el tema con la UCI lo tiene condenado”, le dijo a EL TIEMPO el excorredor español Ígor Antón, ganador de etapas en la Vuelta a España y el Giro de Italia.



Y agregó: “Esto lo va a frenar, pues no es fácil que lo fichen con este problema encima. Es un buen fichaje, eso es seguro, pero el asunto es que ese problema lo tiene condenado, lo condiciona y nadie quiere un corredor que genere interrogantes”.

Hay equipos que lo quieren, seguro, pues es garantía de éxito, debe tener muchos que lo quieren, pero el problema con el tramadol hace que la gente se espante”. FACEBOOK

TWITTER

Antón, que disputó 21 carreras grandes y fue en dos ocasiones top 10 en la Vuelta, señala que el futuro del colombiano no es muy claro y que dependerá de la decisión del TAS.



“Es una lástima que esto haya pasado. Nairo es un ciclista que puede conseguir puntos, eso hizo con el Arkea, lo llevó a donde está. Hay equipos que lo quieren, seguro, pues es garantía de éxito, debe tener muchos que lo quieren, pero el problema con el tramadol hace que la gente se espante”, precisó Antón.



Desde que anunció que no iba más con Arkea, Nairo ha sonado para ir a un equipo del World Tour, pero varios de ellos se han decantado, han salido al paso de los rumores y lo han desmentido.



Ag2r y Astana han sido dos de ellos, y es claro que lo hacen no porque que no les interese contar con él, sino que evitan ganarse un problema.



“Eso no le va a permitir firmar un buen contrato. Un ciclista con ese inconveniente está marcado y eso se sabe. No les interesa contar con alguien que tenga ese antecedente, eso es muy peligroso. Todo dependerá de lo que diga el TAS, si lo declara inocente, eso le servirá, pero por ahora está condenado”, señaló Claudio Corti, quien ha sido mánager de equipos como el Barloworld y el Team Colombia.



Corti señala que Nairo es un pedalista que tiene cartel, a pesar de sus 32 años, pues se ha ganado un lugar y un respeto en el lote y sin ese inconveniente muchos lo querrán.



“Es claro que puede servir. No ganará una grande, pero la luchará, peleará por triunfos de etapas, por buenas posiciones en la generales de carreras cortas y eso genera puntos para los equipos, pero de entrada pelear con la UCI no es bueno para nadie. Además, los equipos que siguen en el World Tour lo han hecho sin Nairo”, precisó el italiano.

Facebook Twitter Linkedin

Ganador del Giro de Italia Foto: Eloy Alonso. EFE

Punto en contra



Otro punto clave es que si bien la lucha por el descenso y ascenso del World Tour está latente, desde el 2023 todo arrancará de cero y los equipos tendrán tres años para acomodarse en el escalafón y luchar por no descender.



“El miedo a descender se acabó por esta parte y eso ya no es algo importante, por ahora. Nairo es el perjudicado, no hay solución todavía y cuanto más tiempo pase y el TAS no diga nada, pues él no tendrá la opción de firmar, porque todos los que lo quieren deben esperar eso para no meterse en un problema”, aseguro Javier Mínguez, quien ha sido técnico de varios equipos y de la selección española de ciclismo y quien entiende muy bien la delicada situación en la que está Nairo en este momento.

Mínguez afirma que sería fatal para Quintana que el TAS confirmara la decisión de la UCI, porque nadie, así lo quieran fichar, lo hará para irse en contra.



“No sé qué pasa. Me parece que Nairo ha sido perseguido, pues el tramadol no es una sustancia dopante. Ningún equipo lo puede fichar sin conocer lo que va a pasar y cuanto más pasen los días y no se conozca una definitiva, pues estará en el aire”, contó el DT.



Y sentenció: “A veces pienso que es una persecución contra Nairo y que eso seguirá, así el TAS falle a su favor, pues la UCI lo puede seguir persiguiendo, algo que, seguro, perjudicará al grupo al que llegue, a sus ciclistas, a los técnicos, a los de su cuerda”.



El problema es de un tamaño gigante, tal vez impensado, pues el corredor, para quienes muchos es el de mejores resultados del ciclismo del país, puede estar cerca de un final de su carrera deportiva, debido a este inconveniente por el que pasa en la actualidad.



La posibilidad de ‘colgar la bicicleta’ no de la mejor manera está latente. Nairo es un corredor con experiencia, ganador, al que le gusta ponerse retos grandes, luchar por ellos, que no tiene que demostrarle nada a nadie.



Que el TAS confirme la decisión de la UCI podría ser un golpe bajo para el campeón del Giro de Italia del 2014 y de la Vuelta a España del 2016, quien tendría pocas opciones de ser fichado por un equipo con ambiciones y en el que puede figurar.



Si eso sucede, Nairo tendría pocas opciones de firmar con un grupo del World Tour o del ProTeam, las dos principales categorías del ciclismo, lo que lo obligaría a irse con un equipo de menor valía y con objetivos pocos llamativos.

¿Le interesará?

(Kylian Mbappé: estalló el 'PSGate', con trolls para perjudicar al jugador)

​

(Shakira y Piqué: cantante lanzará 'Monotonía' y los memes ya explotan en redes)

#URGENTE 🚨 | 🚴🏻‍♂️🇨🇴🎙DECLARACIONES OFICIALES🎙 Nairo Quintana tras su audiencia ante el TAS por el control positivo de Tramadol del pasado Tour de Francia 2022 🚴🏻‍♂️🇨🇴🎙



📺© PRENSA @NairoQuinCo pic.twitter.com/cYa9iNM04U — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) October 12, 2022

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel