Luego de contraer matrimonio con su pareja de 14 años, Nairo Quintana sigue siendo noticia, pues el 2023 está a la vuelta de la esquina y quiere seguir la senda ganadora.

Desde cuando acabó en malos términos su relación con el equipo Arkea-Samsic por el problema de la descalificación del Tour de Francia, el pedalista boyacense ha seguido enfocado en su futuro.



Quintana perdió el sexto puesto en la general del Tour porque en dos de sus análisis de sangre se le encontró la sustancia tramadol, que está prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Si bien la UCI tomó la decisión al aplicar su reglamento, el caso no se considera dopaje porque el tramadol no está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Palabras ciertas



Luego de eso, Nairo salió del grupo francés y el mánager, Emmanuel Hubert, dijo en octubre pasado que el tema fue un duro golpe.



“Fue un gran golpe en la cabeza. El día del anuncio me encontré con un hecho consumado. Le pedí una explicación. Estaba muy disgustado y me aseguró que no se había tomado nada. Desde entonces, se ha defendido ante el TAS y tiene derecho a la presunción de inocencia”, dijo en aquella ocasión.



Pasado el tiempo, el dirigente volvió a hablar de Nairo Quintana. Declaró a Cyclismactu que la página con el boyacense quedó atrás y hasta tuvo palabras de agradecimiento.



“Se pasa página, hicimos lo que había que hacer con toda inteligencia, pero siempre hay que sacar algo positivo y tratar de ver los puntos que se han hecho”, dijo el manager.



Y agregó: “Fue capaz de transmitir ciertos datos a los jóvenes ciclistas para enseñarles el enfoque de la profesión. Pero ahora, como decía, se ha pasado página y es el momento de estos jóvenes y de la nueva era Arkea-Samsic”.



