El tema de Nairo Quintana y su descalificación del Tour de Francia sigue dando de qué hablar y se ha escrito otro capítulo de esta novela.



Quintana sigue en busca de equipo para el 2023 y ha encontrado varios obstáculos, pero el principal es que sus dos análisis del Tour que resultaron con la sustancia tramadol lo tienen contra la pared.



El tramadol no es una sustancia que esté en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que su caso no es un positivo.

Más problemas



Sin embargo, sí está prohibido cor la Unión Ciclista Internacional (UCI) en competencia, por lo que se tomó la decisión de sancionarlo.



Hoy, Nairo puede competir, no tiene ninguna prohibición, pero no ha conseguido un grupo para hacerlo.



Una vez reiteró que no se iba a retirar, en una rueda de prensa, advirtió que iría a Europa a conseguir un contrato, pero sigue en Colombia.



El ciclista boyacense volvió a ser noticia, pues el jefe del Arkea-Samsic, el equipo con el que estuvo desde el 2020, volvió a hablar de él.

Emmanuel Hubert cargó contra el colombiano, con quien se desprendió, día después de confirmar que seguirá con la escuadra, pro en ese momento se presentó el problema en el Tour francés.

Fuertes declaraciones



Hubert fue directo y afirmó que aunque había confiado en Nairo, él lo traicionó.



“Nosotros hablamos como adultos y hubo un momento en el que no podía continuar con este esquema cuando había unas sospechas sobre él (Quintana)”, le dijo el dirigente al diario francés, L’Equipe.



Y agregó: “Yo siempre tuve confianza, pero lo que me exaspera es que aquí hubo una forma de traición. Hoy, cuando todos los equipos miran la fragilidad que hay sobre los patrocinadores, nosotros tenemos que ir derecho. Y eso no nos queda bien”.

