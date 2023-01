A Nairo Quintana se le cierran las opciones de seguir pedaleando. Pareciera que esos dos análisis que arrojaron la sustancia tramadol en el Tour de Francia pasado y le acarrearon la descalificación de su sexto puesto fueron el comienzo de una dura etapas que no ha podido terminar.

El pedalista boyacense recibió la notificación de su castigo de parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y apeló ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), que ratificó la decisión. Eso lo perjudicó.



Las impactantes declaraciones que entregó Roger Legeay, presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), a EL TIEMPO fueron como un nocaut que envió a la lona a Quintana, de la que difícilmente se podrá levantar. Legeay aseguró que Nairo “no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por UCI y confirmado por el TAS”.



Lo que aseguró el dirigente del MPCC ha generado una serie de reacciones y de decisiones impensadas en los días anteriores.



Lo que dijo Legeay fue fuerte, tanto que hasta se habla de que Nairo anunciaría este miércoles su retiro, tal y como lo aseguró el canal Ciclismo en grande.



El equipo de trabajo de Quintana convocó una rueda de prensa en Bogotá, pero no dio detalles del tema por tratar, por lo que varios medios de prensa afirmaron que en ella anunciaría el fin de su carrera.



Luis Quintana, el papá de Nairo, le aseguró a EL TIEMPO que no sabe nada sobre la posibilidad del retiro de su hijo, aunque sí dijo que “hace mucho tiempo” comentaron en familia esa posibilidad.

La ilusión se acaba





La semana pasada se cayó la contratación con el Team Corratec, de segunda división, que tuvo algún interés en contar con él, según le dijo a EL TIEMPO su mánager, Serge Parsani. Luego, cuando Corratec fue invitado al Giro de Italia, el mismo Parsani le confirmó a Antena 2 que la llegada de Quintana era imposible.



Es claro que violar la norma de la UCI con el tema del tramadol, que no es dopaje porque esa sustancia no está en el listado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), le había traído consecuencias negativas al campeón de la Vuelta a España del 2016.



Su reto a la UCI apelando ante el TAS tampoco fue bien visto y luego vinieron rumores de que ASO, la organización del Tour de Francia, presionó a los equipos para que no lo contrataran, algo que nunca se pudo confirmar.



Nairo no está suspendido, tiene todo en regla para seguir corriendo, pero los equipos no se podían arriesgar a contar con un ciclista con dos antecedentes de investigaciones de uso de sustancias prohibidas, pues hay que recordar que en el 2020 su habitación fue allanada por la Gendarmería Francesa.



Nairo no tiene cabida en el World Tour, se interesaron por él, pero llevarlo era un serio inconveniente. Un cupo en la categoría Proteam era ideal, pero de los 18 conjuntos que hacen parte 15 están afiliados al MPCC, que tiene reglas claras y “no son flexibles”, como dijo Legeay.



Y si hablamos de los equipos Continentales, pues igual, Quintana no se iba a mover a una menor categoría, pues pasar en poco tiempo de correr las tres grandes a solo disputar competencias locales era una locura, pero todo es posible.



En ese último grupo están escuadras como el Team Medellín, que dos veces le insistió en que firmara, GW Shimano-Sidermec y Colombia Pacto por el Deporte.



Nairo está contra la pared y esa decisión de irse pareciera abrirse paso, aunque toca esperar a que lo confirme, pero el claro que el retiro no es el único camino que le queda.

