La novela de Nairo Quintana y su futuro ha deparado un nuevo capítulo, pero no ha tenido un final feliz. Team Corratec fue una opción efímera.

EL TIEMPO habló el miércoles con Serge Parsani, el mánager, quien confirmó el interés por tener al colombiano y que había dos grandes problemas, el dinero y el tema del tramadol, pues ellos pertenecen al Movimiento de un Ciclismo Creíble (MPCC), que trabaja contra el dopaje. Además, habló de interés de estar en el Giro de Italia.



(Dani Alves: duro mensaje de su esposa antes de ir a prisión por agresión sexual)

(Shakira y Piqué: compositor de la canción 'soltó la lengua' y la delató, video)



Casi 24 horas después se supo que esa escuadra era invitada al Giro. Parsani le dijo a Antena 2 que ya no podían contratar a Nairo, que no estaban interesados.



Claro, ya habían logrado su meta, estar en una grande y sin la gran ‘inversión’, sin Nairo. Corratec llenó el cupo que dejó el equipo de Gianni Savio, que no pudo continuar en los Proteam. Sencillo.

¿Vetado?



Sus palabras reflejan que el problema es mucho más serio. Parsani señaló que Quintana podría ser contratado por equipos que estén fuera del MPCC y que la Unión Ciclista Internacional (UCI) le debería ayudar para que tuviera las puertas abiertas en otros grupos. Eso es muy serio.



Hace pocas semanas ‘rodó la bola’ de que Nairo había sido vetado por ASO, la empresa que organiza el Tour de Francia, que les advirtió a los equipos que no lo contrataran, pero eso nadie lo ha confirmado. Como siempre, ‘se dice’.



Hoy la gente del común les echa la culpa a los demás de los problemas. Los malos siempre son los otros y no miran de afuera para adentro.



El problema lo provocó él y está asumiendo las consecuencias. Nadie le ‘quita lo bailao’, sus excelentes resultados que lo llevan a ser el ciclista colombiano y latinoamericano más importante de la historia, pero no hay que tapar el sol con un dedo.



Ahora, resulta que los culpables de que Nairo no tenga un equipo, no siga en la élite del pedalismo mundial y tenga su futuro en vilo son la UCI, la organización del Tour de Francia y el MPCC, y no es así.



El culpable de todo esto tiene un nombre: Nairo, y el apellido que lleva es tramadol, no hay que buscarle cinco patas al gato.



(Shakira y Piqué: compositor de la canción 'soltó la lengua' y la delató, video)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel