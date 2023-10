Ya está confirmado: Nairo Quintana, ciclista colombiano, vuelve al Movistar Team

Este sábado, de madrugada en Colombia, el equipo Movistar confirmó la noticia de que Nairo Quintana volverá a sus finales tras irse a finales del 2019.Lo que era un secreto a voces se ratificó con el comunicado oficial del equipo, tal y como lo reveló EL TIEMPO en la tarde del viernes.

Quintana dejó las arcas del equipo de Eusebio Unzué en el 2019, cuando fichó por el Arkea-Samsic, un elenco de segunda división en el que estuvo tres temporadas y salió de la peor manera.



El pedalista de Boyacá tuvo sus mejores estadísticas con ese conjunto, entre ellos, los títulos del Giro de Italia del 2’014, de la Vuelta a España del 2016 y los segundos puestos en el Tour de Francia, 2013 y 2015, y el tercero del 2016.



Con el Movistar, Quintana justó 39 triunfos, el último de ellos, la segunda etapa de la Vuelta a España del 2019, y regresa en una oportunidad de oro, cuando se daba por descartado que regresaría al World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo.

Nairo Quintana ganó, con Movistar, la clasificación por equipos. Foto: EFE

El mal trago

Quintana fue descalificado del Tour de Francia del 2022 porque en dos de sus análisis de sangre se le encontró la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



El tramador no era considerado como sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), lo será desde el próximo primero de enero, por lo que el corredor no es considerado como infractor de las normas.



Arkea-Samsic decidió no prorrogarle el contrato, algo que se había confirmado durante la Vuelta a España del 2022, por lo que se quedó sin ‘trabaj0.



Apeló la decisión al Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), quien le dio la razón a la UCI y confirmó la sanción.



Una vez se conoció esa noticia vino el dolor de cabeza para Quintana, pues aunque tuvo varias escuadras que tuvieron la opción de contar con él, nunca se concretaron esos negocios. Hasta se habló de un veto por parte de los equipos, pero la llegada al Movistar lo desmiente.

🇨🇴🦅💙 𝗡𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮



Confirmamos que @NairoQuinCo formará parte de la plantilla de #MovistarTeam2024.

Cuando comenzó a rondar el rumor de que Nairo estaba siendo víctima de un complot por parte de la UCI y de la organización del Tour de Francia, EL TIEMPO comenzó a investigar.



La UCI lo desmintió y confirmó que Quintana había violado una norma de la entidad y que por eso fue descalificado del Tour del 2022.



En enero pasado, EL TIEMPO consultó a Roger Legeay, presidente del Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC), sobre la actualidad del corredor colombiano.



Legeay fue enfático en afirmar que no había ningún veto: “No hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS”.



Quintana lleva, mal contados, un año y tres meses con competir en una prueba, lo que no deja de inquietar. No ha dejado la bicicleta y tal como lo prometió en febrero de este año seguirá pedaleando por las carreteras del mundo.



Su regreso a Movistar es una gran oportunidad para demostrar que a sus 33 años todavía tiene ciclismo para estar dentro de los mejores del pelotón internacional.



