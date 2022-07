El sueño del podio para el colombiano Nairo Quintana sigue vivo en un Tour de Francia a puro pulmón, con muchos movimientos y con una pelea por la clasificación general en la que el esloveno Tadej Pogacar no se resigna a ser segundo del neerlandés Jonas Vingegaard. Aunque los kilómetros se le están acabando...

La fracción de este martes, con dos premios de montaña pero sin llegada en alto, decantó aún más la clasificación general y Nairo se vio beneficiado: subió dos casillas gracias, primero, a su fortaleza para aguantar cuando Pogacar atacó a Vingegaard, y luego, a que dos de los ciclistas que le pelean por el podio cedieron tiempo, por objetivos de sus equipos o por desfallecimiento.



Por ejemplo, Adam Yates trabajó el martes para beneficiar a su líder en el Ineos, Geraint Thomas. Mientras Nairo llegó con los tres primeros de la general a la meta, Yates cruzó la meta un minuto y 22 segundos después. Bueno para Nairo. El gran damnificado fue el francés Romain Bardet, quien perdió 3:36 y cayó al noveno lugar de la general.



“He estado muy bien. Durante este Tour he estado muy regular, en un promedio bueno. Esta etapa ya es conocida. Había sido segundo en un año. Por fortuna, la fuerza me acompañó. En equipo lo hicimos muy bien. Tuvimos dos corredores en fuga que me ayudaron. Al final pude llegar bien con ellos, pero con la pena de que no tuvimos otro hombre para acelerar. Luego llegaron Thomas y Gaudu, que son clave para la clasificación general. En caso de que hubiesen quedado solos, me hubiese sido más favorable”, reconoció Nairo.

¿Y ahora, qué viene para las opciones de Nairo?

Antes del paseo triunfal para el campeón, el domingo en los Campos Elíseos, en París, los candidatos a esos tres cajones del podio deberán afrontar un recorrido duro: dos etapas con final en alto, el miércoles y el jueves, y una contrarreloj de 40,7 kilómetros el sábado.



El ritmo en la montaña ha sido trepidante y se espera que en la durísima etapa de este miércoles no vaya a ser diferente. Sobre todo, porque Pogacar no se va a quedar quieto y va a buscar la debilidad de Vingegaard, que perdió a otro de sus gregarios, el español Marc Soler, quien llegó fuera de límite por enfermedad. Hasta ahora, no ha podido quitarle ni un segundo.



¿Qué debe hacer Nairo? Muchos esperan un ataque del colombiano, pero las fuerzas ya van justas para todo el pelotón. Quintana siempre les ha aguantado el paso a los dos favoritos y todo indica que esa misma táctica podría servirle para sacarles ventaja a sus rivales por el tercer lugar del podio.



“Rueda a rueda. Sabes que no les vas a hacer daño (a Vingegaard y Pogacar). A los rivales los hemos visto para la tercera plaza del podio y para eso estamos trabajando. Por fortuna es una muy buena señal, el cuerpo y las piernas funcionaron muy bien hoy (martes) y esperamos que estos días sea parecido”, se sinceró Nairo al final de la etapa 16.

Para llegar al podio, hay que sacarle tiempo a Thomas

Geraint Thomas Foto: Marco Bertorello. AFP



El gran rival por el podio es el británico Geraint Thomas, que ya ganó la carrera en 2018 y con el que se tiene una desventaja real: es muy fuerte en la crono. No solo habría que descontarle un minuto y 32 segundos, la ventaja que le lleva Thomas a Nairo, sino que hay que sacarle por lo menos dos minutos y medio más. Difícil, pero...



En cambio, Nairo tiene que buscar la manera de descontar a los que lo siguen en la general: Gaudu, quinto, está a 9 segundos; Yates, sexto, a 1:13, y el sudafricano Louis Meintjes, séptimo, a 1:31. Los antecedentes dicen que Quintana es mejor que Gaudu en la crono, pero Yates sí es superior en esa especialidad.



“Vamos a ver cómo se mueve la carrera, hemos visto ataques, movimientos hoy (martes), esperamos que Dios nos dé sabiduría para tomar la mejor elección y sacar el mejor provecho", dijo Nairo, quien, de paso, salió a cobrar las críticas hacia el Arkea: “Como dijimos cuando llegamos al Tour: somos un equipo competitivo. Los que nos señalan que somos los que cogemos puntos en carreras pequeñitas. Hemos estado muy bien en París-Niza, en la Vuelta a Cataluña y otras carreras. Merecemos estar en el World Tour y vamos a llegar", señaló. Quedan dos días de montaña en la carrera. Y la batalla está aún lejos de terminar.



