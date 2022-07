⛰ Between @Morzine and @megeve, the #TDF2022 charged into the second week! Relive it from inside the peloton



⛰ Entre @Morzine et @megeve, le #TDF2022 a basculé dans sa 2ème partie. Revivez cette étape de l'intérieur du peloton ! pic.twitter.com/mDfdTWIx75