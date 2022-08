Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) "fue descalificado del Tour de Francia 2022", en el que terminó en sexto lugar, por una infracción médica, anunció este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI).

"El corredor colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas fue sancionado por infringir la prohibición del uso de tramadol en la competición", explicó la UCI en un comunicado.



(Nairo Quintana: oficina nacional de dopaje aclara la sanción)

(Piqué no es de piedra: 'Lo hemos visto llorar', dicen tras separación de Shakira)



No obstante, el organismo internacional precisó que no se trata de una "violación de las reglas antidopaje" y que el ciclista puede recurrir en un plazo de 10 días.

Tremendo problema



La UCI señaló que las dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle' y revelaron la presencia de tramadol, un analgésico que no está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Sin embargo, el tema pasa porque el Arkéa se ve perjudicado en su ascenso al World Tour (WT) el año que viene, o sea, tendrá la opción de disputar las carreras más importantes del calendario, derecho que se gana, por el momento, gracias a su buen escalafón.



Con este inconveniente de Nairo, es claro que tanto el corredor como el grupo francés pierden puntos en los escalafones, pero todavía se mantienen dentro del grupo de los WT.

Muchos puntos en juego

Quintana, por su sexto puesto en la pasado edición del Tour de Francia, recibió 400 puntos.



Además, ganó 50 unidades por su segundo lugar en la etapa en el Granon y obtuvo cinco por el quinto lugar en la jornada que finalizó en Longwy.



De esta forma, queda en la tabla con 14.186 puntos en la casilla 15, solo perdería un lugar con el equipo Cofidis, pero está dentro del grupo de 18 conjuntos.



Sin embargo, todavía falta que la temporada finalice y aunque se ve que Arkéa no perdería ese privilegio, sí es verdad que no contaba que esta resta de puntos clave para el escalafón.



(Vuelta a España 2022: conozca a los 8 colombianos en la competencia)

(Nairo Quintana es sancionado por la UCI y descalificado del Tour de Francia)



Deportes