El boyacense Nairo Quintana (Arkéa Samsic), descalificado el miércoles del pasado Tour de Francia por infracción médica, decidió no participar en la Vuelta a España argumentando que no tiene "la cabeza ni el cuerpo para la competición".

"Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado en el día de ayer (miércoles)", declaró el corredor de 32 años, ganador de la Vuelta en 2016, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Después de indicar que había "podido reflexionar durante la noche", el corredor comentó que no está "en condiciones" de participar en la carrera.



"Estaré trabajando durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones", concluyó.



La UCI anunció el miércoles en un comunicado que Nairo Quintana estaba "descalificado del Tour de Francia 2022", en el que terminó en la sexta posición, "por infringir la prohibición del uso de tramadol en la competición".



Precisamente, sobre esa sustancia que motivó la sanción, el Arkea se había mantenido en silencio. Sin embargo, este sábado, Sébastien Hinault, director de la escuadra francesa, rompió su silencio.



El origen del tramadol

Foto: EFE, Archivo EL TIEMPO

La Unión Ciclística precisó que dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle', y revelaron la presencia de tramadol, un analgésico que no está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Al tratarse de una primera infracción, Nairo Quintana, de 32 años, sigue siendo elegible y puede participar en competiciones. Sin embargo, por decisión en conjunto, según informó el Arkea, el boyacense no partió en la Vuelta a España.



Ahora, mientras el pedalista ultima detalles de su defensa ante el Tribunal Arbitral del Deporte, Sébastien Hinault, director del equipo francés, fue interrogado por el origen del tramadol.



"Por ahora no hay mucho que decir porque no hemos llegado todavía al fondo del asunto. Estamos esperando a lograrlo para tener la claridad suficiente antes de emitir algún juicio", le dijo a 'Velonews'.



Los reporteros del portal en mención le preguntaron a Hinault: "¿La proveniencia del tramadol fue producto de una decisión personal o no?".



"No tengo idea, no tengo idea", respondió.



Según reseña 'Velonews', cuando los periodistas estaban a punto de hacer otra pregunta, el director terminó la entrevista.



"Lo cierto es que buscaremos ganar etapas en España, antes que una buena clasificación general. Nuestros siete corredores pueden hacerlo, si son oportunistas", concluyó Hinault.



