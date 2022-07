Nairo Quintana, quien terminó sexto en el reciente Tour de Francia, ha sido bien recibido por el público después de su honrosa participación en la máxima competición del ciclismo mundial.

Recién cruzó la meta de la última etapa, Quintana fue certero: "Para mí el premio más importante es el amor de la gente".



Ahora, cuando no ha pasado más de una semana de la que es considerada como la mejor participación del equipo Arkea en una 'grande', Quintana optó por darles una emotiva sorpresa a sus jóvenes compañeros de equipo.



El gesto ha sido catalogado por ellos como un gesto digno de guardar en "el baúl de los recuerdos".



(No deje de leer: ¿Shakira y Piqué no se separan? Así sonó 'Te felicito' en camerino de Barcelona).

'Líder de raza'

Facebook Twitter Linkedin

Quintana, en la lucha. Foto: AFP

Nairo Quintana ha dicho que su popularidad responde a la "identificación" de la gente con su carácter.



"Nairo es el colombiano de a pie, que se levanta a trabajar y salir adelante y que sueña y quiere cumplir sus sueños", aseguró el ciclista, que tres veces ha subido al podio de París.



Precisamente, consciente de su experiencia, Quintana, a sus 32 años, ha ido dejando un gran legado por donde ha pasado.



"Estamos haciendo escuela para que se sigan cosechando triunfos", aseguró el pasado domingo.



(Además: Darío Gómez: el emotivo canto de 'Nadie es eterno' de los hinchas en El Campín).

Pues bien, en esa misma línea, el capo del Arkea sorprendió a sus escuderos con un emotivo regalo: una dorsal suya, con el número 151, con el que corrió el Tour, y firmada con un sentido mensaje:



"Gracias, gran amigo, por este Tour".



Por supuesto, firma: "Nairo".

Facebook Twitter Linkedin

El regalo de Nairo Quintana. Foto: Hugo Hofstetter, corredor del Arkea

En sus redes sociales, Hugo Hofstetter, corredor del Arkea, le agradeció a Nairo por el regalo y aseguró que el presente irá directo al "baúl de los recuerdos".

Más noticias

DEPORTES