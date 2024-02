Video | Pésima noticia para Nairo Quintana: sus planes se truncaron por una enfermedad

Nairo Quintana recibió una muy mal noticia en las últimas horas, luego de lo que fue su discreta presentación en el Tour Colombia, carrera en la que terminó por fuera del top-10 y no pudo seguir el ritmo de corredores como Rigoberto Urán, Egan Bernal y Richard Carapaz.



Puede ser de su interés: 'Estoy jodido': Nairo Quintana y su padecimiento en etapa final del Tour Colombia

Sin embargo, el Tour Colombia 2024 no fue una carrera más para el boyacense, ya que marcó su regreso a la competencia oficial tras un año y medio de ausencia. La última carrera por etapas que había afrontado fue el Tour de Francia 2022, competencia en la que una prueba arrojo un resultado adverso por tramadol.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Egan Bernal. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

A Nairo se le vio diferente en as últimas etapas del Tour Colombia, en la penúltima, perdió más de seis minutos con el lote principal y allí se sepultaron las pocas esperanzas que le quedaban de victoria.



En la etapa del pasado domingo, que se llevó a cabo desde Sopó, pasó por los municipios de Tocancipá, Gachanzipá, Chocontá, Sesquilé, Guatavita, cruzó por el Alto de Patios y La Calera, justo antes de llegar al Parque Nacional en Bogotá, Quintana se volvió a ver mermado y parecía que el año y medio sin correr le estaba pasando factura.



Lea aquí: Otra megaestrella del deporte seducido por la imponencia de La Bombonera



Pero, en las últimas horas se reveló que el corredor nacido en Cómbita, Boyacá, no se encontraba en buen estado de salud y tenía algunas complicaciones que diezmaron su rendimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana Foto: Captura de pantalla de ESPN

El propio Nairo Quintana salió a confirmar los rumores y explicó que un test de covid-19 resultó positivo, por lo que deberá guardar reposo y posponer sus planes con el equipo Movistar.



Además: Insólito: Dimayor toma decisión por quema de sillas en el Atanasio Girardot



"No he podido salir a entrenar, terminé el Tour Colombia muy enfermo, ya me sentía desde días anteriores bastante mal y pensaba que me había cogido una gripa. Cuando regresé a casa me relajé y me hice la prueba de covid y me salió positivo", explicó.



La noticia cae muy mal para el corredor y el equipo telefónico, quienes deberán replantearse el inicio de la temporada. Además, el colombiano confirmó que no estará en la O Gran Camiño que se disputará en Galicia del próximo 22 al 25 de febrero.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana en rueda de prensa. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

"Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas... También quería comentarles que el regreso a Europa se retarda un poco hasta que se me vaya el coronavirus y la carrera de Gran Camino no la puedo hacer", finalizó.

🏥🦅🇨🇴 Info @NairoQuinCo / @ograncamino_igt



En los últimos días del #TourColombia2024, Nairo vio mermado su estado de salud, y posteriores pruebas han confirmado un proceso vírico que impedirá al boyacense estar en Galicia.



El debut de Nairo en Europa será comunicado pronto. pic.twitter.com/Fvr8Z2CJG5 — Movistar Team (@Movistar_Team) February 15, 2024

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO