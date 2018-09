Nairo no se miente: sabe que tiene la oportunidad de ganar la Vuelta

Para verdades, la rueda de prensa que dio el ciclista colombiano Nairo Quintana en el primer día de descanso de la Vuelta a España. No se quitó el peso del favoritismo y sí, en cambio, se puso una camisa llena de presión. Sabe que la oportunidad de ganar por segunda vez la ronda ibérica depende de él y solo de él. Ahora, que las piernas le respondan, saque los galones y lustre su enorme palmarés.

“Creo que hay una gran oportunidad para ganar la Vuelta. Esperamos seguir trabajando así de bien. El objetivo principal era el Tour, y cuando no te sale bien, a pesar de trabajar toda la temporada por él, parece que no hubieras hecho nada, pero hemos vuelto con buenas piernas aquí y pienso que las cosas están yendo bien. Voy a tener una buena opción”, aseguró con propiedad y sin evadir la responsabilidad de ser el rival por vencer.



El tema es claro y hay que hablarlo a plata blanca. En esta Vuelta a España no están los grandes cocos de Nairo en los últimos años. Ni el británico Chris Froome, quien ha frustrado el sueño amarillo del colombiano en el Tour de Francia, ni el holandés Tom Dumoulin, que lo sorprendió en el Giro del centenario y le arrebató el título. Desde ahí Quintana se quitó a dos pesos pesados del camino en su intención de ganar otra grande.



Además, los principales oponentes que aparecían para poner en jaque al colombiano en la presente ronda ibérica en las tres primeras etapas le dijeron adiós a esta posibilidad. El italiano Vincenzo Nibali y el australiano Richie Porte, por llegar en un mal estado de forma y afectados por problemas de salud, se descolgaron en la general y casi que le abrieron el camino del campeonato al boyacense.



Bien de fuerzas

“Estoy tranquilo, liberado, bien de fuerzas, pero una victoria seguramente sí me daría tranquilidad y alegría, un plus más. Ojalá en estos próximos días llegue y que las fuerzas nos sigan acompañando en este segundo tramo de Vuelta”, añadió el pedalista colombiano.



Lo que viene para Nairo es un banquete. Los ascensos a La Camperona, Lagos de Covadonga y Andorra son especiales para sus condiciones y ahí él sabrá dar el zarpazo.



“El recorrido nos dirá dónde podemos adoptar una actitud más ofensiva. Estamos a mitad de Vuelta, tenemos buen equipo y seguimos todos en buen nivel y haciendo un gran trabajo conjunto. Para la segunda jornada de descanso esperamos que la carrera se haya definido más”, comentó. Aunque puede ser cierto que corredores como Simon Yates, líder de la competición, Steven Kruijswijk o Emanuel Buchmann han tenido una mejor temporada que el ciclista colombiano, también hay que decir que no tienen todos los galones ni el palmarés del colombiano. Pueden dar la lucha, pero Nairo les lleva ventaja por sus condiciones.



“Pienso que la etapa más importante de las que vienen puede ser la de Los Lagos, por recorrido y por desnivel. Quizás sea la que haga más diferencias. Veremos cómo están los rivales. Yates es el que hemos visto más fuerte y activo de todos. El ataque en Alfacar fue contundente y sacó unos segundos. Viene fresco del Giro, con ganas y con un buen equipo. Es el rival más fuerte o uno de los que más debemos tener en cuenta. Los colombianos también están muy fuertes, el mismo Lotto-Jumbo está bastante fuerte. Seguro habrá guerra y los espectadores no se aburrirán”, concluyó.

Finalmente, Nairo ya es el principal favorito en las diferentes casas de apuestas a nivel mundial. Él no se mete mentiras y sabe que puede ganar.



FELIPE VILLAMIZAR M

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVIlla4