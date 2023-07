Nairo Quintana ganó la Vuelta a España en 2016, su segunda 'grande' tras haber conseguido el título en el Giro de Italia dos años antes. El colombiano sellaba en ese instante su mejor momento en Europa, en el que también logró tres podios en el Tour de Francia.

Sin embargo, Quintana vive hoy un momento complicado en su carrera. Tras su descalificación en el Tour de Francia del año pasado, en el que había terminado en el Top 10, rescindió su contrato con el equipo Arkea-Samsic.

Hoy, Nairo está sin equipo y entrena en solitario en carreteras colombianas a la espera de una nueva oportunidad. Cabe recordar que, aparte de lo que le sucedió en el Tour 2022, cuando le detectaron uso de tramadol, el boyacense está habilitado para correr sin problemas.

Nairo Quintana.

¿Qué tan viable es hoy que Nairo vaya a la Vuelta a España?



La cercanía de la Vuelta a España hacía ilusionar a los seguidores de Nairo, que esperaban que pudiera encontrar una escuadra para volver a competir en esa carrera, que comenzará el próximo 26 de agosto.



Sin embargo, Nairo les dio un baño de realidad y descartó su presencia en la carrera. Ante los rumores de que algún equipo lo podría contratar para ir a la Vuelta, Quintana fue contundente.



"No, no hay nada, Seguimos en la lucha. Seguimos preparándonos para, en cualquier eventualidad, presentarnos en donde se pueda", dijo Quintana, en entrevista con As Colombia.



Quintana reiteró su preocupación por la preparación de los ciclistas colombianos para ir a Europa. “Yo lo llevo diciendo desde hace 4 años. El ciclismo cambió y ha evolucionado. Unos me llaman casi que nazista porque si somos sinceros, al día de hoy, un ciclista de menos de 1.75 de medida ya prácticamente es nulo para el ciclismo actual. Los físicos perfectos son cuerpos atléticos que pasan esa altura", dijo.



"Nosotros, pues somos lo que la tierra nos ha dado, pero también nos dieron coraje y fuerza y hemos intentado cambiar y evolucionar los entrenamientos. Si no cambiamos la forma de entrenar, nos vamos a quedar atrás. Yo hace mas de 5 años ya los he ido cambiando y he ido estando a la vanguardia de los entrenamientos”, agregó.



Nairo dio su opinión sobre la actuación de los colombianos en el Tour. Todos están a más de dos horas del líder, Jonas Vingegaard, en la clasificación general.

Jonas Vingegaard.



“Cada uno debe aprovechar cada momento y ver sus posibilidades y sacar provecho a su cuerpo. Si uno no está para ganar tiene que aprovechar para ayudar a su equipo y llevarlo adelante. De todas maneras, todos nos equivocamos y cuando hace unos años hicimos seis podios en las grandes, creíamos que éramos los reyes del mundo y que eso iba a durar para toda la vida. Había que disfrutarlo porque esto no se verá toda la vida. Esto difícilmente se vuelve a repetir y así lo fue y hoy como estamos mal acostumbrados, señalamos y apagamos el televisor porque nos da rabia”, señaló.



