Nairo Quintana no se resigna a quedarse sin correr en el 2023, luego de su salida del Arkea-Samsic como consecuencia de su descalificación del Tour de Francia, en el que había terminado en la octava casilla.

A Nairo le detectaron tramadol en un control en la carrera por etapas más importante del mundo, una sustancia que no es considerada como dopaje. Sin embargo, el equipo con el que corrió desde 2020, cuando se desvinculó del Movistar, acabó su vínculo con el colombiano.

Tras su viaje a Europa para tratar de conseguir equipo, Quintana se refirió a su momen to actual, en una entrevista en el programa ESPN F Show.



"Esto es como en el ciclismo: hemos pasado por todas las etapas, de llano, de subida, con frío, con calor y etapas de alta montaña. En este momento estamos pasando una etapa de alta montaña que esperamos pasar pronto y luego vendrá el descanso y el llano donde podremos disfrutar todos. Estoy muy bien físicamente y esperamos ver a Nairo Quintana con un dorsal en la espalda", declaró sobre su estado físico y de ánimo.

Nairo se sincera: 'No le he robado a nadie'

Quintana dijo que está en buen nivel e insiste en su inocencia. "No le he robado a nadie, no he matado a nadie. Estuvimos en los nacionales, quería ganar, venía de una virosis pero voy con todo, en la lucha, quería hacer disfrutar a la gente pero quería disfrutar yo, fue un podio muy bonito, con corredores que pelean generales en Europa y eso me da tranquilidad, estoy en buen nivel. Seguimos hacia adelante, pensando en tener un dorsal para carreras importantes y el día que se logre va a ser una gran alegría, no solo para Nairo, sino para Colombia", explicó.

Nairo Quintana. Foto: EFE

Nairo reconoce que es muy difícil conseguir equipo a estas alturas de la temporada: "He estado hablando con diferentes personas, teniendo diferentes charlas, y en este momento cualquier equipo puede contratarme sin problema. Algunos equipos están completos y eso dificulta muchísimo. No sé para qué competiciones, si para el Giro de Italia sea posible, sabiendo que los líderes de equipo tienen ya su grupo", señaló.



Quintana también se refirió a las apelaciones que hizo para que le levantaran la descalificación del Tour: "Después de lo que pasó en el Tour de Francia, las cosas se agrandaron. No quiero ni pelear ni cobrar, con ayuda de ustedes quiero mostrar lo bonito, quiero que eso es lo que recuerden de Nairo. Ponernos a litigar más no vale la pena, lo que vale la pena es seguir entrenando fuerte, estar en buen nivel y estar corriendo pronto", expresó.

Nairo Quintana sigue en la lucha en el Tour. Foto: EFE

Quintana habló de los rumores que lo vincularon con algunos equipos del World Tour, entre ellos, un posible regreso al Movistar o la posibilidad de ir al Trek Segafredo. "He tenido acercamiento con alguna de ellas, no lo puedo decir en este momento. He tenido ganas de muchas de ellas, equipos de muy buen nivel en los que encajarían muy bien", dijo.

"Muchos equipos necesitan de los puntos para la selección de los equipos World Tour y soy un corredor que sabe hacer puntos. Aunque han pasado casi 10 años de mi primera victoria en el Tour, tengo más ganas que en el primer año. Parece que me estoy haciendo viejo, pero todavía hay Nairo y el músculo responde", se sinceró.



Nairo insiste en que sus números hablan de un buen nivel. "Seguimos un poco parecido, esperamos que no sea muy lejos, pero sigo con la convicción de que se puede y es una convicción, además me lo ratifican los números en los entrenamientos que estoy haciendo, espero que no sea muy lejos. Espero que este año pueda tener un dorsal en la espalda y seguir pedaleando como me gusta. Me queda un año por seguir disfrutando y haciendo disfrutar de la bici, hemos estado juntos desde cuando renació la pasión del ciclismo por este pequeño y moreno Nairo Quintana. Están los números, la motivación y las ganas", concluyó.

DEPORTES

