El boyacense Nairo Quintana aseguró este jueves que su objetivo para esta edición del Tour de Francia, que comenzará mañana en Copenhague, estará en subir por cuarta vez al podio de París, al tiempo que reconoció que ganar la general es "muy complicado".

'Si acabara séptimo sería una decepción'

Nairo Quintana.

"Las sensaciones que tengo son buenas. Junto con el equipo nos hemos marcado como objetivo hacer una buena general, acabar lo más arriba posible, buscando el podio", señaló el jefe de filas del Arkea.



Quintana indicó que situarse entre los favoritos a la victoria final no es fácil con los ciclistas tan fuertes que hay, entre los que destacó al esloveno Tadej Pogacar, ganador de las dos últimas ediciones y del que dijo que está un escalón por encima del resto. Pero en su novena participación dijo que lo dejará todo para hacer una buena actuación.



"Seguimos disfrutando e esta carrera, de la que siempre he estado enamorado y que he soñado con ganar. Ahora sabemos que es muy difícil, porque está Pogacar, el hombre más fuerte con mucha diferencia", señaló.



Quintana, que ha sido dos veces segundo y una vez tercero de la ronda gala, afirmó que todavía no da por terminado el llamado "sueño amarillo", la ilusión con la que llegaba en el pasado para convertirse en el primer colombiano en ganar en París. "Se dejará de hablar el día en el que no haya presencia. A lo largo de la historia del Tour he vivido diferentes situaciones de carrera. Estamos en buena condición, buen equipo y se puede seguir soñando", indicó.



Nairo parte de Copenhague con la intención de superar la primera semana, poco favorable a sus intereses con etapas marcadas por el viento y los adoquines y con la mirada puesta en la última, cuando hay mucha dureza y las fuerzas estarán más contadas.



"La última semana va a ser muy dura, terrible. Mucha gente no tiene conciencia de lo que nos espera en la tercera semana. Si llegamos con fuerzas puede ser una semana para hacer muchas cosas", consideró.



Quintana, que reconoció que todavía no ha renovado su contrato con el Arkea, aseguró que la participación de colombianos en esta edición del Tour, la más baja en una década, se debe a los problemas físicos de algunos compatriotas o que sus equipos han preferido utilizarlos para otros objetivos. "Egan (Bernal) ha estado con su lesión, seguramente lo volveremos retornar en el Tour. Estamos los que casi nunca faltamos, Rigo y yo, los que hemos hecho más Tour en los últimos años. Otros, como (Sergio) Higuita y (Esteban) Chaves tendrán otros objetivos como la Vuelta a España. Pero no estamos desaparecidos, seguimos ahí", dijo.



El director deportivo del Arkea, Yvon Ledanois, confirmó que la general con

Nairo es la principal baza del equipo para esta edición del Tour y consideró que quedar en el "top 5" sería una buena participación. "En el ciclismo nunca hay nada escrito. Es cierto que hay corredores muy fuertes, sobre todo Pogacar. Pero vamos a buscar una buena general con Nairo. Luego la situación puede evolucionar y tendremos que adaptar nuestros objetivos a la carrera", señaló.



"Si acabara séptimo sería una decepción, si acabara en el 'top 5' sería un buen resultado", concluyó.

