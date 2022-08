La sanción que recibió el colombiano Nairo Quintana sorprendió al mundo del ciclismo. El boyacense fue descalificado del Tour de Francia 2022 por "infringir la prohibición del uso del tramadol" en competición, un analgésico prohibido desde el 1º de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia.



"Me enteré de lo que informaron los medios de comunicación hace unas horas. Solo puedo decir que apelaré al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para probar mi total sorpresa del hecho informado por el Director Médico de la UCI", señala un breve comunicado de Nairo Quintana, quien anunció que igual competirá en la Vuelta a España, que comienza este viernes.



Su equipo, el Arkea-Samsic, anunció en un comunicado de prensa que había tomado nota de la decisión de la UCI, sin hacer mayores comentarios.

Así reaccionó Jai Hindley, el campeón del Giro

Jai Hindley. Foto: EFE



El anuncio acerca de Nairo generó reacciones en el mundo del ciclismo. Uno de los primeros en hablar del tema fue el campeón del Giro de Italia, Jai Hindley.



"¿Sí? ¿Eso es cierto? No sabía nada (silencios). Me parece extraño que puedan pasar cosas hoy en día. Toca esperar para conocer bien toda la información, pero que se sigan dando situaciones así no es nada positivo", declaró Hindley al diario español Marca.



El letón Toms Skujins reaccionó con ironía al comunicado de la UCI. "Bastante triste que todavía no todos quieran seguir las reglas. Supongo que me llevaré mi top 60 del Tour y los 10 puntos UCI más valorados", escribió en su cuenta de Twitter. Skujins corrió el Tour y quedó en la casilla 61.



Director de la Vuelta a España no restringe a Nairo



Por su parte, el director de la Vuelta a España, Javier Guillén, dijo a la agencia Efe que Nairo no tiene restricciones para competir. Cabe recordar que Nairo ganó la carrera en 2016.

Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a España 2016, con Esteban Chaves de tercero. Foto: Archivo / EL TIEMPO



“No es una buena noticia, porque además Nairo Quintana es un ciclista importante, y que haya sido descalificado del Tour de Francia no es lo mejor que podía ocurrir, pero para eso existen los controles y los reglamentos”, explicó.



“Nos remitimos al comunicado de la UCI. Nairo Quintana puede tomar la salida de La Vuelta según el reglamento, pero también respetaremos lo que haga el equipo de acuerdo con el corredor”, puntualizó.



