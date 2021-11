Video: así se prepara Nairo para el 2022... ¿Dónde está?

Nairo Quintana avanza en su preparación con miras a la temporada del 2022, que arrancará de una manera distinta a lo que fue a la del presente año.

Quintana y su equipo de trabajo realizan las primeras concentraciones en altura, con miras a ir tomando la forma de cara a un ambicioso 2022.

Primeras carreras para el año que viene

El ciclista boyacense del equipo Arkea-Samsic estuvo por los lados del nevado de Santa Isabel, al lado de su hermano, Dáyer, en una parte de sus entrenamientos.



“A diferencia de este año, en el que partí desde Baleares con el Challenge Mallorca, en enero insertaremos carreras inmediatamente, en febrero debería estar en el Tour de la Provence y luego ir al Paris-Niza y la Volta Ciclista en Catalunya”, dijo.



Y agregó: “Fue una temporada atípica, he pasado los dos últimos años con muchas dificultades por la pandemia y las lesiones. Salí del Tour 2020 con malas rodillas, por eso me vi obligado a hacer las intervenciones y sufrí las consecuencias durante todo el año”.



El tres veces podio del Tour de Francia y campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, quiere realizar una preparación de la mejor manera y no interrumpida como la de este 2021, que se alteró por la recuperación de la cirugía de las rodillas.

