Nairo: esta será su tarea en la montaña de sábado y domingo

Nairo Quintana es el líder de los premios de montaña del Tour de Francia y este fin de semana, con las etapas de sábado y domingo, tendrá la oportunidad de consolidarse en la primera posición.

Quintana, en los dos ascensos al Mont Ventoux, no estuvo cerca de los punteros para arañar puntos, pero no perdió la condición de líder, pero está obligado a hacerlo esta vez.



No puede ir en coche, debe de ir en busca de sumar unidades para seguir vestido de puntos rojos en la competencia.



La primera será este sábado, entre Carcassonne y Quillan, de 183 kilómetros, con cinco premios de montaña.



Serán dos ascensos de tercera categoría, en el km 50 y en el 126, y tres de segunda, en el km 89, 110 y en el 166, a 17 kilómetros de la llegada, ideal para inventar algún ataque de lejos.



Es una jornada idea para él, no tiene grandes subidas y se puede meter en la fuga, porque la del domingo sí es brava.



Se cuentan en la ruta cuatro pasos, uno de segunda, en el km 144, y tres de primera, en el km 86, 146 y en el 176, a 15 de la meta y con promedio de rampas del 8,5 por ciento y 6,4 kilómetros de trazado.



Nairo debe ganar puntos, estar pendiente de eso, el triunfo de etapa lo puede conseguir, pero ya con la camiseta de puntos rojos, pues la primera tarea es defenderla.



