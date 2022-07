Nairo Quintana enfrenta la tercera semana del Tour de Francia con la esperanza intacta de llegar al podio de la carrera, aunque no la tiene fácil.

El hombre del Arkea, que espera darle la mejor actuación a la modesta escuadra francesa en una grande, ha dicho que atacará en Los Pirineos, el epicentro de las etapas de este martes, miércoles y jueves.



Precisamente, en sus declaraciones previas a la etapa 16, Quintana analizó el camino que le queda. Además, les envió un mensaje civilizador a sus 'paisanos': "Si beben, no les peguen a las señoras".



'No les peguen a las señoras'

Nairo Quintana, en acción en París.Niza. Foto: AFP

“Son tres días de montaña muy serios, todos los conozco bien. Son las tres etapas más duras. Peyragudes (miércoles) es una etapa con más de 4 mil metros de desnivel y ahí tendremos que estar a la altura de los mejores y si podemos sacar diferencias, mejor (...) Este martes espero salir con nota buena. Salimos de un día de descanso y puede pasar cualquier cosa", declaró Nairo Quintana antes de la etapa 16.



“Vamos a tratar de tener auxiliares en tierra durante las subidas para evitar que nos deshidratemos. Es cierto que el equipo fue en gran parte para la primera semana. Nos toca bandearnos así e improvisaremos un poco de todas las maneras y seguro nos saldrá muy bien", comentó sobre las altas temperaturas.



Sobre la cronorreloj final, en la que está previsto que pierda tiempo, Quintana expresó: “Es una crono verdaderamente dura, pero rápida. Con los rivales hacia el tercer puesto, estamos muy parejos, con Gaudu, con Bardet, luego Thomas... es cierto que nos toca llegar mínimo con un minuto de diferencia, igual que con Yates porque son más rápidos que nosotros. Ese es el 'minutico' que debemos mirar en estos tres días de poder sacarles para estar delante de ellos”.



"Si llegamos a París dentro de los 10 primeros será muy bueno para mi después de un par de años que he estado lejos, que no me he encontrado", explicó sobre su objetivo en la carrera.



Al final, Quintana dijo: "Quiero enviarle un saludo especial a los paisanos. Gracias por vernos. Gracias por el apoyo. No vayan a beber mucho, y si beben que no me les vayan a pegar a las señoras”.



“Hay que cuidar a las señoras y la familia ", concluyó.

