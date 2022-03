Los favoritos para la general de la Vuelta Ciclista a Catalunya coinciden en que las dos etapas de montaña, con final en La Molina (Girona) y en Boí Taüll (Lleida), probablemente decidirán los primeros puestos, sobre todo la del jueves, con un puerto desafiante que la prueba no afronta desde hace 20 años y que prácticamente ninguno de los participantes ha subido.

"Por lo que hemos visto en los perfiles la etapa de Boí Taüll va a ser durísima, seguro que va a haber sorpresas allí. Son puertos larguísimos con mucha dureza, intentaremos estar delante", analiza para EFE el ciclista español Juan Ayuso (UAE Team Emirates).



Chaves no pierde la esperanza



"Boí Taüll no lo conozco. Para nosotros es importante que no haya lluvia", explica el ciclista colombiano Esteban Chaves, que el año pasado venció en la etapa de la Vuelta con final en un puerto cercano, el de Port Ainé (Lleida).



Y agregó: "Hay mucha incertidumbre, muchos nervios, muchas ganas y la montaña decidirá quiénes estamos delante y quiénes no".



La etapa reina de esta edición saldrá el jueves de La Seu d'Urgell y afrontará dos puertos de primera categoría, el Coll de Boixols y el Port de la Creu de Perves, antes de la subida final a la estación de esquí de Boí Taüll, de 12,7 kilómetros.



El desnivel medio es del 5,6 por ciento, las rampas más fuertes alcanzan el 12 por ciento y la llegada está situada a 2.015 metros de altitud.



Nairo Quintana fue mucho más de frente y advirtió que intentará avanzar en la clasificación general, en la que es tercero.



"Este jueves la etapa es importante con puertos duros y tenemos la ilusión de subir más lugares en la general. Estamos terceros y seguimos teniendo las buenas sensaciones", señaló el pedalista boyacense del equipo Arkea-Samsic.





