Nairo Quintana fuerte y claro: la decisión radical que tomó con el Tour de Francia

Nairo Quintana regresa para 2024 a Movistar, el equipo en el que creció como ciclista, logró sus mayores éxitos y al que vuelve con el objetivo de volver a disfrutar sobre la bicicleta y cerrar un capítulo que en su día no tuvo el mejor final. Un año en blanco, este 2023, y tres temporadas. ¿Qué será de él en el Tour?

Un año en blanco, este 2023, y tres temporadas discretas (2020-2022) en el Arkea francés, resumen el periodo de Nairo Quintana lejos de Movistar, equipo al que llegó en 2012, con apenas 21 años, y del que se marchó en 2019 como un ciclista grandioso y referente del deporte colombiano.

Primera declaraciones

Quintana regresó de México y este lunes entregó sus primeras declaraciones en rueda de prensa sobre lo que será el 2024.



¿Cuál es su idea para el 2024?

"Hay un cambio generacional, hay jóvenes potentes. En el equipo hay renovación, con ciclistas buenos. Lo primero que quiero es colaborarles al equipo para hacer un buen grupo y miraremos el momento en que estaremos".



¿Correrá el Tour de Francia?

"Haremos la concentración y se hablará de la estrategia. Los técnicos ya saben cómo será todo. Luego de la reunión podré comentar qué carrera haré. Hay Tour Colombia, pero no se sabe si podré comenzar acá".



¿Sigue soñando con ganar el Tour?

"Es bueno soñar y eso es gratis. Ser dos veces segundos en el Tour nos hizo soñar. Se ha intentado por ganar. Hoy, hay que levantar la mano y entregar la batuta. Han pasado años y esta nueva generación es fuerte. No voy a engañar a nadie".



El regreso. "La vida nos ha dado la oportunidad de estar juntos de la mano con la marca Movistar. Son 11 años en los cuales estuve siempre muy ligado. Gracias por el apoyo. Estuve ausente cuatro años, pero hoy estamos abrazados y viviendo buenos momentos, además, pensando en el buen futuro. Gracias a mi familia que no me dejó decaer y a los amigos que me decían que debía seguir. Puedo seguir aportándole al equipo, tengo ganas de seguir, de hacerlo bien".



El momento. "Estoy mejor. Tengo la opción de hacer otro ciclo deportivo. Hace un año tenía que dar ejemplo. No podía dejar de pedalear porque tenía el objetivo de seguir".

Nairo Quintana en rueda de prensa.



¿Cuál fue el acuerdo con Movistar? "Ha sido una victoria más. He celebrado y he disfrutado tanto como una victoria que ganamos. No sabemos lo que va a pasar. Lo que cuenta es que tenemos una gran alegría y arrancar de nuevo este ciclo".



¿Por qué volver de donde no estaba feliz, como lo dijo?

"Eso no quiere decir que haya un problema. Quería hacer un cambio y regreso porque desde que salí del equipo pensaba mucho y los extrañé. Con Eusebio lo hablábamos. Son 11 años que he llevado la marca. Nunca cambié de teléfono".



¿Cómo se dio su regreso?

"Hablé con Eusebio Unzué. Le pregunté cómo estaban y que si había una opción y llegamos a un acuerdo. Quiero volver de la mejor manera y agradezco la confianza de la marca".



¿Temió por el retiro?

"Eran altibajos. Pedaleaba todos los días y hubo acercamientos con otros equipos, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Vamos a darle un respaldo al líder del equipo, Eric Mas, veo esa oportunidad".

Nairo Quintana y Eusebio Unzué.



¿Cómo ve el panorama de la competencia?

"Hemos entrado en comunicación y comenzaremos a trabajar con los entrenadores. Hay que tener paciencia. Llevo sin competir un tiempo. He tenido todo el año muy buena forma. He tenido números de entrenamientos similares a cuando he competido. No me da temor volver a la competencia".



¿Se ve al nivel de los mejores del ciclismo?

"Sería mentira decir que por hoy estaré a la altura de Tadej Pogacar o los demás. Vamos a ver qué pasa. Nos reuniremos con los técnicos para comenzar a planificar".



¿Pensó correr en Colombia?

"No. Nunca me picó el gusano para regresar a la competencia en el país. Es justo darle la oportunidad a,los jóvenes".

