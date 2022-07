El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), sexto de la general, comentó haberse sentido "solo" en una etapa exigente con final en el aeródromo de Mende, donde de nuevo el líder Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar demostraron "estar un punto adelante del resto"

'Toca tirar de la experiencia'

El boyacense resistió. Foto: EFE

"He estado solo en una etapa complicada como esta. Se ha visto otra vez que Vingegaard y Pogacar se desgastan entre ellos, y se trata de que al resto no nos saquen demasiado de punto. Yo tengo que llegar con los de mi grupo y toca tirar de la experiencia, buscar mis opciones y defenderme", dijo el ciclista boyacense.



Quintana insistió en que tanto Vingegaard como Pogacar están a otro nivel respecto al resto. "Van a un punto largo de velocidad por delante del resto, ellos son más jóvenes y no piensan en qué puede pasar mañana , sin embargo nosotros tenemos que regular los esfuerzos. Yo me sentí bien, pero no para ir con ellos", concluyó.



Al término la jornada, Quintana llegó bañado en sudor por el esfuerzo y las altas temperaturas.



Así lo dejo ver el equipo Arkea en sus redes sociales.

Juillet, Mende, une montée infernale.

Jusqu'au bout de l'effort. 🥵📸 pic.twitter.com/RqNtcR22S0 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 16, 2022

*Con EFE