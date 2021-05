Nairo da su parte de victoria tras ganar en Asturias

Nairo Quintana festejó este domingo su segundo triunfo en la Vuelta a Asturias, su segundo triunfo en esta carrera, tras imponerse en 2017, y el tercero para el ciclismo colombiano, que ya tuvo a Fabio Duarte como campeón en 2010. Estas fueron las declaraciones de Nairo tras la victoria.

El balance de la carrera. "Es de gran alegría, poco a poco, después de la rehabilitación de las rodillas y alguna caída que tuve a inicio del año, he ido recuperando poco a poco. Esto ha sido bueno y con esta victoria para nosotros, junto con el equipo, es muy importante".



(Lea también: Sebastián Viera les pone alas a sus récords con el Junior)



Los ataques de Movistar. "La fortuna que tenemos es que conocemos la forma de correr de ellos la forma de actuar, de cierta manera da tranquilidad, hemos sabido controlar bastante bien y al final, sin problema".



Lo que significa volver a ganar en Asturias. "Es un tierra que siempre me ha traído muy buenos recuerdos. Es algo especial para mí estar aquí y volver a ganar aquí es bonito. Esta subida al Naranco se nos ha dado muy bien y esperamos volver en una próxima oportunidad.



(En otras noticias: El presente de Sebastián Villa, un año desde su escándalo)



Sus objetivos. "El Tour de Francia. Estaremos tomando un pequeño receso para llegar bien al Tour".



El nivel de la carrera. "Hay un nivel bueno, hemos visto lo rápido que se ha rodado. Estoy contento porque cada vez me siento un poco mejor y el objetivo ahora es el Tour de Francia".



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Santa Fe se juega el semestre en casa ajena, contra Junior



- No siempre se puede: Muriel falló un penalti clave para el Atalanta



- Atalanta no pudo: Inter ya es el campeón en Italia