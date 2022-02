El colombiano Nairo Quintana se coronó campeón del Tour de los Alpes Marítimos, luego ganar la última etapa cumplida este domingo entre Villefranche-sur-Mer y Blausasc, de 112 kilómetros.

Quintana llegó a la jornada definitiva e igualado en tiempo con el líder Tim Wellens, pero a 35 km lanzó un ataque fulminante y logró coronar su meta, obtener el triunfo parcial y el título. Esto dijo sobre su victoria.

Sus palabras



El título. “Estaba feliz. Ayer (sábado) lo he intentado y me quedé con un sabor amargo por no haber ganado, pero sabía que lo íbamos a intentar y que estaríamos bien”.



Dos carreras seguidas. “He ganado dos competencias, en Provenza y en Alpes, y es una alegría inmensa. He tenido un buen momento de forma y cuando uno está así hay que aprovecharlo”.



La temporada. “Este año voy a trabajar bien. El equipo ha hecho una gran labor y todos estamos contentos y el trabajo brilla”.



El terreno. “He vivido en Mónaco durante mucho tiempo. Entreno por acá casi todos los días. Tenía la confianza y arriesgué, porque era lejos el ataque. El equipo trabajó bien para desgastar a Wellens y a su equipo”.



Lo que viene. “Seguimos trabajando para la París Niza. Necesitamos llegan en buena forma y hacer una excelente carrera”.



