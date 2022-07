Nairo Quintana no tuvo un buen día, en la séptima etapa del Tour de Francia, que fue ganada por el esloveno, Tadej Pogacar, quien aumentó diferencias en la general.

Quintana cedió 51 segundos y en la general quedó a 2 min 06 segundos del primer lugar, en una jornada con llegada en alto.



Sin miedo



El ciclista boyacense habló claro, de frente y no tuvo excusas para su rendimiento de este viernes.



El final. “Faltó el último intentón. Eran hombres muy fuertes en esta clase de llegadas explosivas y por eso nos sacaron ventaja. Esperemos seguir siendo regulares”.



La última rapa. “Fue un total sufrimiento. Había que perder segundos, pero lo que traté de hacer fue minimizar ese tiempo. No podemos dejar un segundo. Así parezca una derrota, pues son momentos de darle con todo y no dejar nada atrás”.

Nairo Quintana. Foto: EFE



¿Cerca? “Estamos ahí, al lado de los mejores. Espero ir poco a poco y mantenerme ahí. Estas llegadas son para gente explosiva, esa rampa era muy dura, me faltó aire y cuando recuperé se me fueron”.



Lo que viene. “Cuando cambian los roles y los objetivos, pues cambia todo. Tenemos que estar alegres, seguir con ganas y motivación. Independiente del resultado hay que darlo todo”.



