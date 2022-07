El ciclista colombiano Nairo Quintana habló levo de la etapa 20 del Tour de Francia, la contrarreloj individual de 40 kilómetros, en la que perdió un puesto y quedó de sexto en la general.

El pedalista boyacense terminará su novena participación en el Tour este domingo en los Campos Elíseos de París en una buena posición.



Quintana se refirió a lo que venía padeciendo, a lo que pasó en la edición de este año en la competencia y confirmó lo que será su futuro para el 2023.

No hay paseo de la victoria

Última etapa. “Es un día más para los que han hecho bicicleta, pues ven el paseo de la victoria. Eso es falso, se rueda rápido. A diferencia, pues leo la carrera, muchos embaladores y gente de la crono quedan con un sabor amargo”.



¿Ataques? “Creo que los que no han ganado van a ir en la escapada y van a poner en jaque a muchos”.



La contrarreloj. “El Tour ha sido muy rápido y estar en el ‘top’ 10 es bueno. Hace un año terminé triste, destruido. Venía de lesiones, me dio covid, me puse las vacunas y nadie sabía cómo iba a funcionar. Las pusimos antes del Tour y eso fue apresurado”.

Nairo Quintana. Foto: EFE



Lesiones. “Acumulé las lesiones y eso hizo que el Tour del año pasado fuera terrible. Luché por la montaña e hicimos cosas exageradas. Los últimos días de la carrera contábamos que era menos”.



El Tour del 2022. “Nos planificamos para llegar bien al Tour, nos entendimos y vinimos a hacer esta carrera. Hace años no estaba tan cerca o respirando cerca al podio y lo pude tener”.



Balance. “No es perfecto nada y la salud es el mayor rival. Tuvimos un hotel en el que hubo cambios de temperatura y eso nos jodió. Unos días bien, otros no tan bien y acá en el Tour todo cuenta”.

¿Se va o se queda?



Su futuro. “Estamos en negociaciones. Estoy en un equipo que me ha dado la mano. Los primeros años fueron complicados, con lesiones y no termina uno de asimilar”.



¿Sigue? “Nos sentamos a analizar y hablar. Hemos dado resultados. Este año en todas las carreras que hemos estado hemos terminado dentro de los 10 primeros. Vienen refuerzos para el equipo y creo que seguiré aquí”.



