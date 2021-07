Nairo, sin tapujos, habló sobre la etapa del Mont Ventoux

Nairo Quintana es el portador de la camiseta de pepas rojas, que identifica al líder de los premios de montaña del Tour de Francia.

Y este miércoles tiene una gran responsabilidad, pues se disputa la etapa 11 entre Sorgues y Malaucène, de 198 kilómetros, con cinco premios de montaña puntuables, dos de cuarta, dos de primera y el último de fuera de categoría.



El día es propicio para los ataques, para que Nairo sume puntos en la montaña y Urán defiende su podio, tras los dos duros ascensos del final, pasos por el Mont Ventoux, el último de ellos a 22 kilómetros de la meta.



“Era un día más tranquilo para mí. El equipo trabajó en intentar ganar la etapa con Nacer Bouhanni. Hizo viento, me corté al final, pero alcancé a llegar”, señaló el ciclista del Arkea sobre la fracción de este martes.



Sobre la jornada del miércoles, Nairo dijo: “Es una etapa marcada para nosotros. Tenemos que ir por los puntos y espero contar con ellos”.



“Conozco la subida. Varias veces he pasado por ahí y me ha ido bien. Me gusta el Mont Ventoux”, agregó.



