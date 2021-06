Nairo es muy sincero, estas son las metas en el Tour

Nairo Quintana hará parte del lote del Tour de Francia del 2021, pero en esta ocasión ha dado a conocer sus metas en la competencia, que serán muy distintas a las de los años anteriores.

Objetivos. Ha sido un año muy diferente para mí, con bastantes complicaciones de salud. Me caí el año pasado en el Tour de Francia y sigo arrastrando todavía secuelas de esa caída. No estoy en condiciones de disputar la general en el Tour.



El equipo. Traemos gente para disputar los embalajes, así que mi objetivo es luchar por las victorias de etapa para poder estar siempre adelante y tener una alegría.



¿Una etapa señalada? Tenemos varias jornadas, que aunque no terminen en alto son importantes estratégicamente. No podemos decir nada porque hace parte de una táctica. Quiero divertirme, pasarla bien.



Los otros colombianos. Nunca se puede saber en qué va a terminar. Haremos lo mejor. El resto de los colombianos no están porque nos vamos a jugar otras cartas. Traemos rodadores para hacer las etapas al embalaje. Me siento diferente, es incómodo, porque estoy acostumbrado a hacer la general y no se sabe lo que va a pasar.



Declaraciones del técnico. Sabía que no iba a estar bien. Terminé el ciclo y era pronto estar bien en el Dauphiné. Fue una carrera en la que nunca me ha ido demasiado bien por el polen que hay en esta época. Este año ha sido terrorífico en el tema de las alergias y por eso se sabía que yo no iba a estar bien.



El momento. En el Dauphiné afinamos algo para el Tour. Es diferente al de otros años. Si me ven a 20 minutos deben saber que lo hacemos de aposta porque es parte de la estrategia, intentar ganar las etapas que tenemos marcadas.



La rodilla. Durante todo el año siempre he dicho que me costaría mucho agarrar la forma, porque después de la cirugía no ha sido fácil. Disputar la montaña no se descarta, eso hace parte de la lucha.



Lo que siente. La incomodidad mía es arrancar y no estar para disputar. Es un conjunto de lo que ha ido pasando. No voy a inventar. No estoy acostumbrado a eso y me da tristeza. En la vida tenemos altibajos. Espero terminar este año y hacer una preparación para el 2022.



