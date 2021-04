Nairo da las claves para ganar el título en Asturias

El colombiano Nairo Quintana (Arkea) ganó este viernes la primera etapa de la 63º edición de la Vuelta a Asturias, en el Alto de Carabanzo, tras un ataque que le permitió llegar a la meta con 20 segundos de ventaja sobre el francés Pierre Latour (Direct Energie) y que lo sitúa como líder de la carrera.

La jornada, con 7 puertos -uno de ellos, La Collaona, de primera categoría-, era la menos propicia para un Nairo Quintana que selló a siete kilómetros de meta su primera victoria tras el confinamiento.



"Hemos encontrado la convicción. Sabía que podía ganar, queríamos ganar y eso fue lo hicimos. Nos hemos preparado para la competencia y espero sortear todo lo que vine", dijo el ciclista de 31 años.



Y agregó: "La idea era atacar en el repecho corto, no es mi característica, es más para ciclistas explosivos, pero lo hice y nos hemos sentido de la mejor manera para hacerlo. Cuando saltaron los primeros hicimos el trabajo de equipo para cerrar el hueco".



Quintana logró su victoria 45 de su carrera y espera, de aquí en adelante, defender ese liderato.



"Hemos traído un equipo fuerte para esta carrera. Cada uno sabe su trabajo, su posición y no será difícil hacer el trabajo de equipo", indicó.



Este sábado la jornada será peligrosa, montañosa, pero la experiencia de Quintana será fundamental para mantener la camiseta de líder.



"Más o menos la conozco, hemos pasado varias veces por ahí. Tendremos que tener cuidado con los rivales que está cerca. La nieve, pues prepararemos la ropa de invierno para eso", dijo.



la diferencia es cómoda, pero no la mejor para cantar victoria, so lo sabe Quintana y el resto del Arkea Samsic, que tendrá que controlar a los rivales.



"La diferencia no es suficiente, controlaremos y seguiremos los rivales más favoritos", concluyó.



