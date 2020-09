Nairo no 'escurrió el bulto', muy claro y de frente

Nairo Quintana sabe que la etapa del domingo no fue buena para él. Entiende que no se sintió bien, pero no pierde la esperanza de avanzar en el Tour de Francia.

Al término de la primera semana, el pedalista boyacense ocupa la quinta casilla de la general a 32 segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic.



"El Tour todavía es largo de todos modos. Llega llega el día de descanso, iremos a rodar una hora, hora y media, antes de las próximas etapas del llano, sin dejar de mirar al frente”, dijo.



Y agregó: "Seguimos con optimismo, para adelante,m en la lucha,. esperamos que los días que vienen sea mejor. Vienen etapas en llano, con bastante viento y toca evitar perder tiempo".

"No fue un dia demasiado bueno para mi pero seguimos con optimismo, en las 2 etapas que vienen tendremos que defendernos para evitar perdida de tiempo" @NairoQuinCo @Arkea_Samsic #Etapa9 @LeTour

Vía Prensa #nairoquintana #ArkeaSamsic#TourdeFrancia2020 pic.twitter.com/zqo2Dn9skd — Los Campeones (@LosCampeonesFM) September 6, 2020

