En una etapa muy movida, en la que Tadej Pogacar atacó al líder Jonas Vingegaard, sin éxito, el gran beneficiado de la jornada fue el colombiano Nairo Quintana, quien se mantuvo en el ritmo de los dos primeros de la general.

Nairo subió dos casillas en la clasificación y ahora está en el cuarto lugar, nueve segundos por delante del francés David Gaudu, quinto, y 1:13 por delante de Adam Yates. Y está a 1:32 del último cajón del podio, que hoy ocupa Geraint Thomas.



El boyacense habló de lo que sucedió en la etapa 16 y de lo que viene en las dos etapas de alta montaña en los Pirineos, el miércoles y el jueves.

Nairo, satisfecho con el balance de la jornada



La fortaleza que mostró. "He estado muy bien. Durante este Tour he estado muy regular. Regular, en un promedio bueno. Esta etapa ya es conocida. Había sido segundo en un año. Por fortuna, la fuerza me acompañó. En equipo lo hicimos muy bien. Tuvimos dos corredores en fuga que me ayudaron. Al final pude llegar bien con ellos. A pena de que no tuvimos otro hombre para acelerar. Luego llegaron Thomas y Gaudu, que son clave para la clasificación general. En caso de que hubiesen quedado solos, me hubiese sido más favorable.



Las críticas al equipo Arkea. "Seguir manteniéndonos. Estamos muy motivados. Como dijimos cuando llegamos al Tour: somos un equipo competitivo. Los que nos señalan que somos los que cogemos puntos en carreras pequeñitas. Hemos estado muy bien en París-Niza, en la Vuelta a Cataluña y otras carreras. Somos un equipo competitivo. Merecemos estar en el World Tour y vamos a llegar".

Quintana, en la lucha. Foto: AFP



La ayuda de sus compañeros. “Este es un equipo joven, que va creciendo, que va aprendiendo. No nos comparamos con un Ineos, con un Jumbo, que tienen hombres con mucha experiencia, muy maduros, yo voy dándoles la experiencia, van aprendiendo y estamos funcionando bastante bien”.

Así afrontará Nairo las etapas de los Pirineos



Las sensaciones para la montaña. “Estuve muy buen, tuve buena pierna. Espero poder mantenerme en estos días que vienen en la montaña y nuevamente la ilusión de estar en el podio”.



Cómo va a correr las dos próximas etapas. “Vamos a ver cómo se mueve la carrera, hemos visto ataques, movimientos hoy, esperamos que Dios nos dé sabiduría para tomar la mejor elección y sacar el mejor provecho”.



Cómo seguir a Vingegaard y Pogacar. “Rueda a rueda, sabes que no les vas a hacer daño, los rivales los hemos visto para la tercera plaza del podio y para eso estamos trabajando. Por fortuna es una muy buena señal, el cuerpo y las piernas funcionaron muy buen hoy y esperamos que estos días sea parecido”.



