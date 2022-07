El colombiano Nairo Quintana aseguró que ha salvado "con nota" la primera parte del Tour de Francia, que acaba en el puesto décimo a 2.13 del líder, el esloveno Tadej Pogacar, y señaló que tras la jornada de descanso de este lunes "comienza otra carrera" con terreno más favorable para él.

"Nos hemos preparado bien y como he dicho estos días, unos días iré bien y otros mejor. Vamos a mantener la regularidad, esperemos que la salud nos respete, si es así estaré con los mejores", aseguró el líder del Arkea.



(Rigoberto Urán no tapa el sol con un dedo, habló claro del Tour de Francia)

(Nairo Quintana, sensacional, llega al 'top' 10 del Tour de Francia)



Quintana dijo que ha superado bien las primeras etapas, que eran las menos favorables para sus condiciones de gran escalador.



"Salvo el día de la Planche, que perdimos unos segundos interesantes, nos defendimos en el viento, en las etapas llanas con el equipo, y sobre todo pasamos bien la etapa que nos quitaba el sueño, el 'pavé', que superamos con buena nota, con buen sabor de boca", dijo.



"Comienza otra carrera, por selección natural, ya van a importar más las piernas que la cabeza. Es un terreno mejor para mi, hay que limar menos, el llano desgasta mucho", aseguró.



Quintana reconoció que siente alguna secuela de la caída de este sábado, pero dijo sentirse en buena condición.



"La llegada de hoy lo demuestra, he estado con los mejores en una etapa muy dura, se ha rodado muy rápido, un día con 3.600 metros de desnivel a 40 de media", dijo.



El colombiano no quiso desvelar en qué etapas de las que restan piensa atacar.



"Hay varias, vamos a ir día a día, no hay que fanfarronear, los rivales están muy fuertes. Hay algunos que dicen que en tal etapa voy a atacar y no están", señaló.



(Tour de Francia 2022: clasificaciones, luego de la etapa 9)

(Tour de Francia 2022: covid-19 sigue tumbando ciclistas)



EFE