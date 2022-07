Nairo Quintana subió ocho puestos este jueves en el Tour de Francia, en la etapa de 219 kilómetros, la más larga de la competencia, y ya es 11 en la general.

El ciclista boyacense se ve bien, siempre ha estado con los mejores de la clasificación y se espera que este viernes, en la primera llegada en alto esté en las mismas condiciones.



Nairo aspira a quedar en el podio del Tour y, por lo visto en estos primeros seis días, su condición es la mejor para lograrlo.



El ciclista del equipo Arka-Samsic habló de todo y lanzó un grito de batalla para la jornada de este viernes, primer final en alto de la prueba.

La idea de Quintana



La etapa. “Ha sido una etapa muy movida, difícil, rápida. Nadie quería tirar y era posible que llegara la fuga, pero fue difícil controlar. Sorprende lo de Van Vaert, poniendo tensión a todos el mundo y nosotros a rueda”.



La experiencia. “Estoy muy joven todavía. Me siento bien. Estos años han sido de mucha preparación. Hemos trabajado bien. Hemos vivido momentos agridulces y esperemos que el cuerpo vaya bien en estos días”.

Tadej Pogacar. Foto: EFE



La forma. “Tengo buenas sensaciones y ojalá la suerte nos acompañe. El equipo ha hecho gran trabajo, son muy jóvenes, pero dispuestos a darlo todo”.



La veteranía. “Han sido días tensos, difíciles, de viento, de pavé, llegadas con presión y no da tiempo de recuperar. No soy viejo, no me siento viejo, pero hay experiencia".



Etapa del viernes. “Es un examen. No es una etapa que me haya ido de maravilla, pero creo defenderme. La idea es estar con los favoritos”.



