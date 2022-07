Simon Clarke (Israel PT) ganó la quinta etapa del Tour de Francia, este miércoles entre Lille y Arenberg, tras la cual el belga Wout Van Aert mantuvo su maillot amarillo de líder de la clasificación general.

La etapa, que incluyó tramos de pavés (adoquines), fue negativa para el equipo Jumbo, que había dominado el martes: si bien Van Aert pudo salvar el primer puesto de la general a pesar de una caída, el esloveno Primoz Roglic perdió más de dos minutos respecto a su compatriota Tadej Pogacar, el primero de los favoritos en cruzar la meta del miércoles.



(Nairo, Daniel Martínez y Urán sobrevivieron a la infernal etapa de pavé)

(Tour de Francia 2022: estas son las diferencias entre los favoritos)



Pogacar, campeón de las dos últimas ediciones del Tour, pasó al ataque en los pavés, a 18 kilómetros de la meta, en compañía del belga Jasper Stuyven.



Nairo Quintan fue el único colombiano que aguantó el paso de los mejores en este terreno, se mantuvo en el grupo, pero luego llegaron Daniel Martínez y Rigoberto Uran.



El ciclista boyacense habló duro y respondió a las críticas de sus detractores.

Facebook Twitter Linkedin

Tour de Francia 2022. Foto: EFE

La etapa. "Hemos sabido elegir para este día todas las situaciones. Somos un equipo joven, pero nos hemos sabido defender. Parte del grupo conoce el terreno y lo que me ha dado la montaña boyacense son recorridos en tierra, eso me ayudó a prparar este día".



Pavés. "He tenido experiencia en años anteriores en el pavés y nos hemos defendido. Eso ha sido clave. Este capítulo ha sido interesante, bonito".



Su momento. “Da orgullo poder escribir, dar ejemplo, y dar a conocer al mundo que ante las dificultades, frente a la falta de credibilidad de la gente son más las ganas y el corazón que ponemos en cada momento”.



¿Por qué lo dice? “No es normal que con 56 o 57 kilos se pueda rodar en los adoquines, eso lo digo por mi tema”.



La general. “Estamos en la lucha, eso es positivo. Estamos contentos y vamos a seguir luchando a ver a dónde llegamos”.



Lo que viene. “Tenemos confianza para este Tour, queremos trabajar muy bien y eso es lo que estamos mostrando. El paso del Arkea al World Tour no es un regalo”.



(Luis Díaz podría sufrir jugada 'desleal' de Jurgen Klopp)

(Nick Kyrgios: el problema judicial que lo tiene contra las cuerdas)



Deportes