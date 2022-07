El danés Jonas Vingegaard dejó finiquitado el Tour de Francia tras imponerse en la cima de Hautacam, la última jornada de montaña, con una renta de 1.03 sobre el esloveno Tadej Pogacar que, a falta de la contrarreloj de 40,7 kilómetros de este sábado, está ya a casi 2 y medio.

Es la segunda victoria de etapa para Vingegaard en el Tour de Francia, tras la que logró en el Granon en la undécima jornada, cuando arrebató el maillot amarillo a Pogacar.



Desde entonces ha resistido todas las embestidas del esloveno y en Hautacam le dio la puntilla para dejar listo para sentenciar el Tour.



El tercero de la etapa fue Van Aert, que completó otra jornada extraordinaria, escapado toda la etapa, y que entró a 2.10 de su compañero apretando el puño en señal de victoria.



El cuarto fue el británico Geraint Thomas, a 2.54, con lo que certifica su tercera plaza y casi se garantiza su tercer podio en el Tour, tras la victoria en 2018 y el segundo puesto en 2019.



David Gaudu es cuarto, entró a 2.58 y que está a 3.05 del tercer puesto.



El colombiano Nairo Quintana no pudo seguir el ritmo de los mejores en el ascenso a Hautacam, entró a 5.22 del ganador de la etapa ya ahora es quinto a 5.25 del podio.



El ciclista de Arkea tendrá que defender ese puesto en la crono con respecto al sudafricano Louis Meintjes, que solo está a 18 segundos.

Nairo habló, claro, como siempre



La etapa. “He dado todo. Es lo que hay. No fueron las mejores sensaciones en este duro día. No he respirado bien, no es una excusa para lo que pasó”.



La meta. “Trabajamos hasta el final. Hemos hecho un gran Tour con esta posición que hemos conseguido. Ha sido una carrera rápida y mis compañeros del equipo hicieron todo”.



El momento. “Nos llega hasta donde nos llega. Me toca pelear con uno, con otro y cuando hemos quedado solos cogimos el paso. Seguimos ahí en una buena posición”.



Lo que viene. “Esperamos conservar esa posición y esto no ha terminado. Es claro que seguimos en la lucha”.



