El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se llevó la victoria en la etapa 17 del

Tour de Francia, este miércoles con final en el altipuerto de Peyragudes, en los Pirineos, aunque llegó a meta al mismo tiempo que el maillot amarillo Jonas Vingegaard.

Pogacar, que logró su tercer triunfo de etapa en este Tour, queda en la general a 2 minutos y 18 segundos del corredor danés del Jumbo, merced a los cuatros segundos que le recortó gracias a las bonificaciones.



El colombiano Nairo Quintana, décimo en la etapa a más de tres minutos y medio y cuarto en la general, y el británico Geraint Thomas, cuarto en la etapa y tercero en la general, perdieron tiempo y parecen abocados a luchar como máximo por el tercer puesto.

Habló sin rodeos

La etapa. “No fue fácil. Tenía que haberme regulado un poco más. Esperé al grupo de David Gaudu y fui ahí donde me regulé”.



El final. “Los dos últimos kilómetros tenía que tomar responsabilidad, los de adelante seguían tomando tiempo y había que evitar más pérdidas”.



El jueves. “Será otro día duro. Es posible que lo paguen mañana (jueves) los que hicieron el esfuerzo hoy (miércoles) y estaremos pendientes”.



La meta. “Está claro que se defiende el cuarto puesto. Seguimos a la rueda. Los otros corredores tienen mucha más ayuda, eso les ha servido para salvar el día”.



Más dura. “Este jueves estaremos ahí. No fue un mal día, pero el ritmo de adelante era un punto más de lo que podemos. Puede pasar de todo, cualquier cosa. Es una etapa mucho más dura, con altura. El último puerto de remate hace muchos años no se sube y varios no lo conocen. Podría favorecernos”.

No se quedará quieto

Lo bueno. “La altura nos favorece, eso es importante. Todos los corredores hacen altitud, pero sí es verdad que fallan cuando les falta oxígeno, eso nos dimos cuenta la vez pasada y vamos a ver si podemos sacar provecho de eso”.



La rutina. “Hay que descansar, dormir bien. Cuando las piernas se cansan se pedaleo con el corazón. En la fiesta de mi país esperemos que todo esté bien. Que recordemos y reconozcamos la historia. Que los colombianos se sientan orgullosos”.



¿Día malo? “Hay días que salen bien, otros que salen un poco menos. A varios los han salvado el equipo. Nuestros jóvenes se han portado bien, hacen lo que más pueden y me han cuidado. No estoy solo, detrás están mis compañeros”.



Tour de France 2022'de 17. etapta zafere ulaşan isim beyaz mayo Tadej Pogacar oldu. Sarı mayo Vingegaard ile aynı anda finişe gelen Sloven yıldız, zaman bonusu ile genel klasman farkını 4 saniye kapatabildi. #tdf2022 #tdf2022tr pic.twitter.com/RTYjrqflyE — Pro Peloton (@propelotontr) July 20, 2022



