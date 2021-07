Nairo no da el brazo a torcer al ceder la camiseta de la montaña

Nairo Quintana cedió el liderato de los premios de montaña del Tour de Francia, pero tiene todavía opciones de recuperarlo, aunque no se ha visto bien en los últimos días.

Sin embargo, dice que no fue un buen día, pero que seguirá intentando ir por ese título de mejor escalador.



“Se perdió la camiseta de la montaña, pero no se han perdido las ganas. Vamos a seguir luchando”, dijo el ciclista boyacense.



Y agregó: “No fue un día fácil, fue complicado desde la salida, luchamos, pero con pocos integrantes del equipo porque salimos solamente cuatro”.



Nairo, sonriente, advirtió que no bajará los brazos y que buscará la mejor oportunidad para ir por su objetivo.



“Los otros hicieron gran esfuerzo, hablo de mis compañeros, y fue complicado coger la fuga. Seguiremos luchando. Vamos a seguir en la pelea”, sentenció.



