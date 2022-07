Con la alta montaña, su terreno predilecto, en el horizonte, los tres corredores colombianos en el Tour de Francia (Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Daniel Martínez) velan armas en busca de ganar protagonismo luego de una primera semana discreta, y de dar una nueva victoria de etapa al país, huérfano de la presencia de Egan Bernal.

Superada la crono inicial, dejados atrás los riesgos de abanicos en la primera semana, luego de haberse visto los tres involucrados en caídas, y tras sendos primeros contactos con las carreteras en subida en la Planche des Belles Filles y en las onduladas etapas del domingo en Suiza y sus inmediaciones, se alzan enhiestos ante los ojos del trío de 'escarabajos' y con nieves perpetuas en sus cimas los Alpes en primer término.



El Telegraphe, el Galibier, el Col du Granon, la Croix de Fer o el Alpe d´Huez son algunas de las cimas alpestres que deberán afrontar el miércoles y el jueves y cuyos meros nombres al mismo tiempo que estremecen evocan gestas legendarias en el ciclismo. Aunque la situación en la que afrontan las dos semanas decisivas de la 'Grande Boucle' no es la más adecuada para invitar al optimismo.



Nairo actualmente es el mejor de los colombianos en la general. Está en el puesto 12, a 2 min y 13 segundos del líder Tadej Pogacar. Y aunque la tiene difícil, Quintana se mantiene firme. Así lo demostró en unas declaraciones recientes en un espacio con medios de comunicación. Una arremetida contra los críticos: su último dardo.

Nairo Quintana. Foto: EFE

“Rigo y Dani venían como favoritos en el top '10', han luchado y entrenado como ninguno, a veces no se dan las cosas como uno quiere. Ya vemos a 'Dani' enfermo tres días y le insistía al cuerpo estar ahí. Somos humanos y como no se puede no se puede. No quiere decir que no esté capacitado para hacerlo", dijo Quintana en su más reciente videoconferencia.



"Tenemos que saber transmitir a los aficionados del ciclismo de una manera correcta para que no crezcan en falsas expectativas, para que lo suban en aplausos y lo bajen a pedradas. El matoneo que se sufre por ser segundo es muy fuerte. La gente ataca con furia y más no se puede hacer. Nos crucifican y ya está, no somos el peor del mundo”, añadió.



“No tenemos demasiada estrategia. De mi parte aprovechar el trabajo y aguantar cuando se ponga fuerte la cosa para lo que queda del Tour”, concluyó Quintana sobre su participación en la grande francesa.

