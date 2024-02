Nairo Quintana: estrella del pelotón del mundo lo destroza con explosiva frase

Nairo Quintana está en el ojo del huracán. No solo vio postergado su regreso al ciclismo de Europa, sino que ahora uno de los duros del pelotón mundial lo ha sentenciado con una fuerte frase cuando le preguntaron por el boyacense.

Quintana estará ausente en la competencia española 'O Gran Camiño 2024' con el Movistar tras confirmarse que dio positivo por coronavirus.



En recuperación

El pedalista del Movistar, que volvió este año a la competición profesional tras un año de inactividad, iba a iniciar su gira en Europa en la carrera gallega, pero después del Tour Colombia dio positivo en un test de coronavirus.

Nairo Quintana Foto: Captura de pantalla de ESPN

“No he podido salir a entrenar. Terminé el Tour Colombia muy enfermo. Desde días anteriores ya me sentía bastante mal, había cogido una gripe. Cuando regresé a casa me relajé, me hice la prueba del covid y salió positivo. Me dio fuerte, he estado con muchos síntomas”, explicó Quintana a través de las redes sociales.



El colombiano iba a ser el líder de la escuadra telefónica en la carrera gallega, que se disputará del 22 al 25 de febrero. “El regreso a Europa se retrasa un poco hasta que se me vaya el coronavirus y la carrera de O Gran Camiño no la puedo hacer, así que pronto les comunicaremos qué otras carreras haré”, afirmó.

Sin palabras...

Pues bien, ahora, el ecuatoriano Richard Carapaz, actual campeón de la ruta de los Juegos Olímpicos, se refirió a Quintana, pero sin los elogios de épocas anteriores.



Cuando se le preguntó sobre el regreso de Egan Bernal y de Nairo a Europa, el subcampeón del Tour Colombia, al que derrotó Rodrigo Contreras, fue enfático en su respuesta.

Richard Carapaz. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

“Egan ha recuperado muy bien. Se le ha visto en buena forma y es positivo. Estuve en el accidente y vi cómo fue. Estuve en esos momentos y fue muy duro. Verle ahora así me alegra mucho. Vuelve a ser ciclista y eso le debe hacer sentirse muy bien. Lo de Nairo no sé, sin comentarios”, le dijo a Marca de España.



Deportes