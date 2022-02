El ciclista colombiano Nairo Quintana logró triunfo de etapa y el título del Tour de la Provenza, que cumplió su última etapa este domingo entre Manosque y Montagne de Lure, de 166 km.

Quintana logró, en los últimos 4 kilómetros de la etapa final, atacar y luego soltar al francés Julian Alaphilippe, quien era su máximo rival en el tema de ganar la competencia.



Es el segundo título de él en la prueba, luego de haberlo logrado en el 2020.

Sus declaraciones



La victoria. “Se hizo un buen trabajo. Me sentí muy bien. Es una victoria que nos viene bien al equipo, con miras a los objetivos del año. Es un triunfo importante”.



La estrategia. “El equipo ha visto que estamos en buenas condiciones y por eso pudimos darle rienda suelta a ese ataque. Eso nos devuelve la confianza. La dirección del equipo nos dio la confianza y respondimos”.



La temporada. “El año no ha comenzado bien, por eso del contagio del covid, pero hemos trabajado bien para lograr la victoria”.



Lo que viene. “La temporada ha comenzado bien en cuanto a los resultados. Este año, creo, que estoy mejor. Estuve enfermo en la primera parte, pero lo que hemos hecho en Provenza me dicen que vamos bien”.

💥 NAIRO QUINTANA REMPORTE LE TOUR DE LA PROVENCE ! 🇨🇴



Le grimpeur colombien s’adjuge la dernière étape au sommet de la montagne de Lure et devance Julian Alaphilippe au classement général 🥇#TourDeLaProvence #TDLP #TDLP2022 @NairoQuinCo @Arkea_Samsic pic.twitter.com/FSkNXwo6Yc — La Provence (@laprovence) February 13, 2022



