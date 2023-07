Nairo Quintana habló claro. El corredor boyacense, como siempre, fue de frente en sus declaraciones y se refirió al presente que vive, mientras entrena fuertemente.

Quintana sigue preparándose en busca de una nueva oportunidad, luego de que su descalificación del Tour de Francia del año pasado por el uso de la sustancia tramadol lo lleva a quedarse sin equipo.

Sin pena



El campeón del Giro de Italia del 2014 y de la Vuelta a España del 2016 le bajó el dedo para volver a correr en el país.



“No me siento motivado. Ya pasé por ese momento. Lo siento por la gente que nos quiere ver en la Clásica a Soacha o en otras carreras. Hemos cambiado muchísimas vidas y eso me llena de orgullo”, dijo.



Nairo Quintana señaló que tuvo momentos difíciles al ver que no hacía parte del lote internacional, pero que ya pasó la página.



“Hubo momentos dolorosos de no poder estar ahí, pensando cómo hubiera sido si estuviera en esas carreras. Antes del Tour ya me había pasado. Estoy entregado a lo que Dios quiera. Entreno a ver si hay posibilidad de volver. Disfruto de la carretera, de los amigos, del mismo Tour. No lamento nada. Ha pasado lo que ha pasado y hay que seguir con la cabeza levantada”, contó en Espn.

Su futuro



Sobre la posibilidad de volver al ciclismo, tras un año de inactividad en carreras por etapas, advirtió que, por el momento, no tiene algo fijo.



“Si hubiese algo sería el primero en salir decirlo con mucha alegría. He soñado con ponerme un número, atacando, ganando, pero no. Hay que tener paciencia. Si mañana me llevan a correr estoy en buen nivel. Estoy preparado y ojalá sea para este año, en los mundiales o cuando se pueda”, precisó.



Por último, se refirió a los resultados de los colombianos en el Tour de Francia y advirtió que él ya había advertido que los buenos momentos se acabarían en algún momento.

“Ellos hacen su máximo esfuerzo, pero se han presentado situaciones difíciles. Han entregado todo, han hecho su máximo esfuerzo. Reclamamos porque estamos mal acostumbrados de una década en la que hemos sido exitosos", precisó.



Y sentenció: “Tiene que venir una generación. Cuando fuimos podio varias veces en un año dijimos que era difícil que se volviera a ver. Dije que eso algún día se iba a acabar. No sabemos si vuelva a pasar. Hemos hecho todo el esfuerzo porque el semillero se siga creciendo. El dinero no alcanza para hacer el programa más grande.

