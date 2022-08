Nairo Quintana sigue en el limbo luego de que la semana pasada la Unión Ciclística Internacional (UCI) lo descalificara del Tour de Francia 2022 por dos muestras de sangre suyas en las que se evidenció la presencia de tramadol, una sustancia prohibida por la organización en competencia.

En estos momentos, el pedalista boyacense ultima detalles con su grupo de abogados para apelar la sanción ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).



Por estos días ha llamado la atención que parece que el contrato con el Arkéa, su equipo, no está firmado. Motivo que se apoyaría en el poco respaldo que le ha dado la escuadra francesa al ciclista tras su sanción.



Mientras Quintana eleva su recurso jurídico, el caso no deja de causar impacto en el pelotón global.



Tan así es el tema que David Gaudu, el mejor ciclista francés de la pasada ronda gala, alzó la voz contra Nairo. Y fue certero.



"Sabemos que no todos respetan las reglas", manifestó.



Nairo recibe otro sablazo

Luego de que el letón Tom Skujins dijera sobre la sanción a Nairo que es "Bastante triste que todavía no todos quieran seguir las reglas", el turno para arremeter contra el boyacense fue para Gaudu, quien ha sido uno de los rivales más fuertes de Quintana en las últimas competiciones.



“Ni siquiera presté atención al hecho de que Nairo fuera sancionado. En todo caso, sabemos que no todo el mundo respeta las normas”, le dijo Gaudu a 'Ouest France'.

“Aunque hubo pequeños resentimientos contra Nairo durante el Tour, no me molesta porque no estoy montando la bicicleta para Quintana sino para mí. Así que mejor dejarlo ir, voy a practicar para intentar vencerlo incluso en el agua”, comentó.

Lo que ha dicho el Arkea

El pasado fin de semana, Sébastien Hinault, director del equipo francés, fue interrogado por el origen del tramadol.



"Por ahora no hay mucho que decir porque no hemos llegado todavía al fondo del asunto. Estamos esperando a lograrlo para tener la claridad suficiente antes de emitir algún juicio", le dijo a 'Velonews'.



Los reporteros del portal en mención le preguntaron a Hinault: "¿La proveniencia del tramadol fue producto de una decisión personal o no?".



"No tengo idea, no tengo idea", respondió.



Según reseña 'Velonews', cuando los periodistas estaban a punto de hacer otra pregunta, el director terminó la entrevista.



"Lo cierto es que buscaremos ganar etapas en España, antes que una buena clasificación general. Nuestros siete corredores pueden hacerlo, si son oportunistas", concluyó Hinault.

