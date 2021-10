Nairo quiere ser el líder del Arkea en el Tour

El colombiano Nairo Quintana aseguró a Efe que el recorrido del Tour de Francia de 2022, presentado este jueves, le permitirá regresar a la carrera con ambiciones, tras varios años en los que no ha podido pelear por la general, y alabó el peso que tiene la montaña.



Lo invitamos a leer: (‘Da pena ajena todo lo que está pasando’: Reinaldo Rueda)

"Para mí el Tour siempre ha sido la carrera del año, toda mi preparación va a estar centrada en el Tour. Tendremos que hablar con los directores y con el resto de los compañeros. Analizaremos el recorrido y tomaremos la decisión sobre la forma en la que afrontaremos el Tour", dijo el ciclista del Arkea.

Quiere ser líder del Arkea

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana en la presentación del Tour de Francia 2022. Foto: AFP

Quintana reconoció que le haría ilusión volver a ser el jefe de filas de su equipo y "correr para hacer una buena posición en la general".



"Soy un corredor de la general. Todos los años he venido con esa ambición menos el año pasado, que arrastraba problemas físicos", señaló. En ese sentido, opinó que el resto de los favoritos le consideran un pretendiente para la general "por las referencias del pasado", en el que ha sido dos veces segundo (2013 y 2015) y una tercero (2017), además de haber ganado el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016.



Pese a que en las últimas ediciones sus actuaciones han sido más modestas, Quintana cree que puede volver a brillar. "Hay

Nairo para rato, estamos bien, mejorando cada día. Por primera vez en mucho tiempo termino una temporada bien físicamente, y con ganas de trabajar para el año que viene", señaló. Sobre el recorrido del Tour, aseguró que es "un poco diferente al de los últimos años, con el viento en la primera parte, además de los 'pavés'" pero se felicitó de que tenga más desnivel montañoso positivo.



"Es bueno para nosotros. Es importante llegar en buena condición física para afrontarlo con garantías", dijo el ciclista, que señaló como importantes las etapas de Alpe d'Huez y la de Granon, porque tienen un gran desnivel. Sobre esta última, que discurre en buena parte por encima de los 2.000 metros, ya que incluye también el ascenso al Galibier, Quintana señaló que ahora la ventaja de los colombianos en ese terreno no es tan decisiva como antes.



"Nosotros estamos más adaptados a Europa y el resto hacen preparaciones en altitud, las diferencias son menores que antes", dijo. El de Boyacá destacó la importancia que tendrá el equipo en las etapas de viento y de adoquines para no ceder tiempo en la general.



También puede seguir leyendo: (¿Tenía razón el VAR? La foto que muestra la mano de Yerry Mina)

Su vida fuera de la carretera

Facebook Twitter Linkedin

El deportista fue protagonista del primer episodio de '¿Quién es la máscara?' Foto: Canal 'RCN'

Además de ser implacable sobre la bicicleta, Nairo Quintana se ha mostrado en otras facetas como empresario o figura del espectáculo.



En julio innaguró su primera tienda de artículos deportivos. Bogotá fue la ciudad escogida por el ciclista boyacense para innagurarla.



El almacén ofrece múltiples productos, accesorios y prendas de vestir adecuadas para practicar el ciclismo, así como bicicletas.



Más recientemente, Nairo fue foco de los reflectores, pues fue el protagonista de un nuevo programa de la televisión colombiana llamado '¿Quién es la máscara?'.



El ciclista boyacense salió vestido de camaleón y el jurado debía de adivinar quién era el personaje antes de que se quitara la máscara.



Nairo salió al escenario, bailó y cantó reguetón, mientras trataban de saber quién era la persona protagonista del hecho.



Quintana terminó su temporada del 2021 con un puesto 11 en el Giro de Lombardía, que ganó el esloveno, Tadej Pogacar.



No deja de causar sorpresa lo que ha hecho Nairo, pues casi nunca se presta para ese tipo de apariciones en público.



DEPORTES

Con EFE