Nairo Quintana no compite, no tiene un equipo definido, pero sí entrena fuertemente por si se le abre una puerta para continuar su carrera como ciclista.

A sus 33 años es complicado que un conjunto del World Tour, la máxima categoría, se fije en él, pues tiene el antecedente de la descalificación del Tour de Francia del 2022 por haber dado dos resultados analíticos con la presencia de la sustancia tramadol.

Busca equipo, pero...

Esa medicina usada para el dolor está prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), pero no es dopaje, pues no figura en el listado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Desde el Tour del año pasado no corre. Ese problema dio pie para que terminara su contrato de Arkea-Samsic, a pesar de haber llegado a un acuerdo verbal para continuar.



Este miércoles reapareció en una rueda de prensa al norte de Bogotá y volvió a tocar el tema de su actividad ciclística.

Nairo Quintana Foto: Instagram: @nairoQuinCo



Sabe que la situación no es fácil, que su presente y su futuro en el ciclismo se ha hecho difícil, pero no da su brazo a torcer.



“Quiero seguir corriendo. Espero mi milagro para conseguir equipo, estoy emocional y físicamente bien”, precisó el campeón del Giro de Italia del 2014 y de la Vuelta a España del 2016 a Citytv.

El Mundial



Habló de la opción de ganarles a Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Primoz Roglic y Jonas Vingegaard, que se ha mostrado imbatibles.



“Hay que seguir trabajando para eso. La preocupación no es solo de Colombia, los italianos, españoles, franceses y demás también piensan eso. Tenemos ciclistas que han ganado etapas en el Giro, no fue fácil lo del Tour, pero hay que ir con tranquilidad”.



Sobre la participación de Colombia en el pasado Mundial de Glasgow, Escocia, el boyacense no se quedó con nada.

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

“No sabemos trabajar en equipo, van capos para que ellos ganen, pero en las empresas no puede ser solo gerentes. Espero que se pueda organizar un verdadero equipo para luchar, pero si no se trabaja en equipo no vamos a ganar una medalla”, contó.



Viene la Vuelta a España, la que ganó en el 2016, pero el corredor advierte que la pelea por el podio para los colombianos está perdida.



“Ojalá me equivoque, pero difícilmente los colombianos van a pelear por el podio, van a intentar ganar etapas”, sentenció.

