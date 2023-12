Nairo recibe demoledor ataque por caso tramadol: la sombra de la polémica lo persigue

Nairo Quintana vivió un 2023 agobiante, ningún equipo le quiso abrir la puerta para competir en el World Tour, después ser descalificado del Tour de Francia del 2022 porque en dos de sus análisis de sangre se le encontró la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Su caso estuvo en tela de juicio del ciclismo internacional y varios le dieron la espalda en su mejor momento. El Arkea Samsic, equipo en el que fichó en 2019, lo sacó después de las pruebas adversas, decidió no prorrogarle el contrato, algo que se había confirmado durante la Vuelta a España del 2022, por lo que se quedó sin ‘trabajo'.

Nairo Quintana habló de su difícil momento. Foto: EFE

Sin embargo, una luz se abrió para volver a las mejores carreras del mundo, a finales de este año, el Movistar Team, escuadra con la que conquistó la Vuelta a España 2016 y el Giro de Italia 2014, le abrió la puerta para que viviera un regreso estelar.



Eusebio Unzué, máximo responsable del cuadro ibérico, le volvió a dar un brazo amigo a Nairo Quintana, quien firmó contrato por un año para competir en 2024 y demostrar que no está oxidado, que en sus piernas hay fuerzas para pelear por cosas importantes.

Nairo Quintana en rueda de prensa. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Pero no todo es felicidad para el ciclista nacido en Cómbita, Boyacá, la sombra de aquel resultado adverso por tramadol lo sigue persiguiendo y desde ciertos sectores del ciclismo internacional lo siguen atacando sin compasión.



Esta vez, fue el francés Antoine Vayer, exdirector deportivo del equipo Festina, quien lanzó un venenoso mensaje a través de sus redes sociales, y sin esconderse, atacó de frente a Nairo Quintana y su marca de café.

Nairo Quintana Foto: Instagram: @nairoQuinCo

"El impulso doble efecto de Quintana antes de tus primeras salidas invernales. (No se recomiendan más de dos tazas)", fueron las explosivas palabras de Vayer, haciendo referencia a la marca de café de Nairo.



No es el primero, ni será el último ataque que recibirá Nairo Quintana en el mundo del ciclismo internacional. Hace algunas semanas, Thomas Dekker, excliclista neerlandés que tuvo problemas con el dopaje, salió a criticar con vehemencia.



“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”, dijo.

Café ☕️ 100% tramadolica 💊 , le double effet impulse Quintana avant vos premières sorties hivernales 🚴‍♂️. ( Pas plus de deux tasses conseillées ) pic.twitter.com/7QldQtX0Q8 — 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) December 14, 2023

HAROLD YEPES

DEPORTES

