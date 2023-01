Nairo Quintana dijo que no, ahora que sí. , Fue confirmado como una de las figuras del los Campeonatos Nacionales de Ruta de Colombia, que se disputarán en la ciudad de Bucaramanga entre el 2 y 5 de febrero próximos.

Quintana, el miércoles pasado, en la rueda de prensa en la que confirmó que no se retiraba del ciclismo, advirtió que no estaría en los Nacionales porque "no se encontraba en forma".



(Dani Alves: desgarrador relato de la abogada de la víctima, video)

(Mamá de Egan Bernal tuvo su última radioterapia)



Sin embargo, la Fedeciclismo incluyó su nombre en el listado de participantes, al lado de Egan Bernal y Rigoberto Urán, en un reversazo del pedalista boyacense.



"Sin duda alguna, se destaca la confirmación de Nairo Quintana quien hará parte

del grupo de 134 ciclistas élite que competirán en Bucaramanga, luego de

realizar su inscripción para el evento ante la Federación Colombiana de Ciclismo,

en la tarde de este jueves", escribió la entidad en el comunicado de prensa.



Lo anterior indica que Quintana disputará su primera competencia después de cuatro meses, pues la última vez que corrió lo hizo en el Campeonato Mundial en septiembre del 2022.

El lapsus

El miércoles, en la rueda de prensa, el campeón del Giro de Italia del 2014 hizo otro ben anuncio, que estaba estudiando en la universidad.



“Quiero comentarles que estoy estudiando. Inicio un semestre más de contabilidad en la Universidad Sergio Arboleda. Entro a segundo semestre. Estoy primíparo, pero sigo”, dijo el corredor.



Sin embargo, la Universidad Sergio Arboleda, en la que realiza los estudios, subió a sus redes sociales una foto del carnet de Quintana y se ve claramente que la carrera que estudia es administración de empresas. (Cristiano Ronaldo: hinchas lo increpan y el 'echan en cara' a su 'rival', video)

(James Rodríguez revela su problema en la Selección Colombia: 'Tuve un roce')

¡Bienvenido, campeón! @NairoQuinCo es estudiante Sergista. 🚴‍♂️💙😍El campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, anunció que continuará con su carrera deportiva, a la par de su formación como Administrador de Empresas en La Sergio. 👉https://t.co/5uNpf4uGY9 pic.twitter.com/17uI2Rf19z — Universidad Sergio Arboleda | #SergistaSiempre (@USergioArboleda) January 25, 2023





Deportes