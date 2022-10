Nairo Quintana resiste. El ciclista boyacense, sin equipo luego de la sanción de la Unión Ciclística Internacional (UCI) por la aparición de la sustancia tramadol en dos muestras de sangre suyas, volvió a las carreteras.

El pedalista, cuyo futuro todavía es incierto, tendrá actividad este fin de semana con el Gran Fondo homónimo que se llevará a cabo en San Luis Potosí, México.



Allí, donde el alcalde local lo catalogó como el 'Messi del ciclismo', Quintana se refirió a la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por su sigla en francés) que se espera antes de fin de año sobre su caso por el tramadol.



'Ya no vale solo con ser un escalador'

Foto: EFE, Archivo EL TIEMPO

“La rivalidad sigue entre los colombianos y los mexicanos y lo vamos a poder ver este fin de semana. Les dije a los colombianos que aquí habían ciclistas muy chingones y vienen con las pilas puestas. Vamos a ver un pelotón muy bonito el fin de semana, vamos a recordar viejas épocas. El ciclismo internacional ahora les exige a los colombianos ser muy completos, ya no vale solo con ser un escalador sino muy completo, se ha venido cambiando y mejorando la generación y genética para ser un corredor más completo”, manifestó de entrada el ciclista boyacense durante la rueda de prensa del evento.



Luego, sobre el tema del TAS, comentó:



“Vamos muy bien, tenemos buenas sensaciones de respuesta. Acudimos al TAS porque soy inocente, no he hecho nada malo y por eso he recurrido. Creemos en el TAS y la reglamentación, estamos a la espera de una noticia”

