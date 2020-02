Nairo Quintana tiene un nuevo título entre ceja y ceja

Después de haber conquistado el Tour de Provenza el domingo pasado, el colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) afronta de viernes a domingo una muy montañosa 52ª edición del Tour de los Alpes Marítimos y de Var, donde se verá las caras con el vigente campeón de la prueba, el escalador francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Quintana quiere ser el segundo corredor colombiano en adjudicarse la carrera por el sur de Francia, después de que Carlos Betancur ganase en 2014.



El australiano Richie Porte (Trek-Segafredo), ganador al inicio de temporada del Tour Down Under, y el francés Romain Bardet (Ag2R La Mondiale), también aspiran a lo máximo.



La semana pasada, el escalador colombiano, ex del Movistar, se mostró imperial en la etapa reina del Tour de Provenza, en el Mont Ventoux.



"Es el inicio de una gran era", había señalado el colombiano un día después de su gesta, haciendo ver que sus dos últimas discretas temporadas en el Movistar son pasado para él.



La edición de este año propone tres llegadas en subida, sobre todo las dos últimas, con final en el col d'Eze, cerca de Niza el sábado, y en el Mont Faron (6 kilómetros al 8%), cerca de Toulon, el domingo.



AFP